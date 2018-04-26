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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
dha
26.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Galatasaray maçına odaklanıyor!

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Beşiktaş, Galatasaray maçına odaklanıyor!

Beşiktaş’ta yönetim Fenerbahçe maçı kararının takım ve camia üzerinde yarattığı etkiler ile uğraşırken, teknik heyet ise futbol takımının Galatasaray maçına konsantre olmasını sağlamaya çalışıyor.


Siyah Beyazlılar dün mini zirvelerle ’maçın kaldığı dakikadan oynatılması’ kararının takıma olumsuz yansımaması için anında harekete geçti. Federasyonun toplantısını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yöneticiler ve Şenol Güneş ile beraber takip eden başkan Orman, kararın açıklanmasının ardından ilk olarak Şenol Güneş ile değerlendirmede bulunup, sonrasında futbolcularla bir toplantı yaptı.

FİKRET ORMAN: "KARARI BİZ DEĞERLENDİRİRİZ, SİZ GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNÜN"

Fikret Orman’ın oyunculara, "Bu kararın sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Şimdi daha çok kenetlenme zamanı. Alınan bu kararı biz camia olarak kendi içimizde mutlaka tartışacağız ve değerlendireceğiz. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Siz sadece bu maçı düşünün. Galatasaray’ı yenelim ve kalan 3 maçımızı da kazanıp şampiyon olalım. Size sonuna kadar güveniyoruz" dediği öğrenildi.

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ŞENOL GÜNEŞ: "BİZE DÜŞEN GALATASARAY MAÇINA ODAKLANMAK VE KAZANMAK"

Başkan Orman’ın mini toplantısının ardından antrenmana çıkan futbolculara bu kez teknik direktör Şenol Güneş konuştu.

Saha ortasında futbolcuları toplayan Güneş’in Galatasaray maçının önemine vurgu yaparak, "Federasyonun verdiği bu karar sizi bağlamaz, elbette ki düşüneceksiniz tartışacaksınız ama, siz şu an sadece Galatasaray maçını düşünün.

Başkanın da söylediği gibi yönetimimiz gerektiği kadar o işlerle ilgileniyor. Bize düşen önce Galatasaray maçına odaklanmak, kazanmak ve sonraki 3 maçı da alıp şampiyon olmak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yeniden olmak o heyecanı yeniden yaşayıp daha büyük başarılar kazanmak istiyorsak önce bu ligi kazanmalıyız, şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz saha içinde ve herkese en büyük cevabı bu şekilde sahada vermeliyiz.

En başta ben olmak üzere tüm camia size sonuna kadar güveniyor" dediği bildirildi.

Konuşmalardan sonra yapılan antrenmana çok fazla müdahale etmeyen ve kenardan gözlemlemeyi tercih eden Güneş’in oyuncuların antrenmandaki temposu, hırsı ve neşesinden de son derece memnun olduğu gözlerden kaçmadı.

PEPE VE ATİBA GÜNEŞ’İ SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza alan Pepe’nin Galatasaray maçında oynayacak olması ve Atiba’nın da iyileşmesi tecrübeli teknik adamı düne dair bir nebze sevindiren gelişmelerdi. Pepe ve Atiba’nın durumunun netleşmesinden sonra Caner haricinde eksiği olmayan Şenol Güneş büyük bir bölümü belli olan kadroyu maç gününe kadar netleştirecek.

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