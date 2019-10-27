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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.10.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Canlı | Beşiktaş - Galatasaray

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Canlı | Beşiktaş - Galatasaray

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ın konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Bu heyecan verici karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım Servisi aracılığıyla anbean canlı olarak takip edebilirsiniz

 

DERBİDE İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

Canlı | Beşiktaş - Galatasaray

RYAN DONK ŞOKU

Galatasaray'da Ryan Donk şoku yaşanıyor. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Ryan Donk, söz konusu paylaşımında," Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

CEZA SINIRI TEHLİKESİ

Galatasaray'da derbi maç öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Marcao derbide sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BABEL ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek.

İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'daki önemli başarılarda payı olan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a, 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıkacak.

CİM BOM'UN DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir dış saha performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 12 puanın 5'ini hanesine yazdırabildi.

Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti.

Galatasaray, son 7 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı ise güçlükle 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.

HÜCUM HATTI SIKINTILI

Hücum hattına yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, buna rağmen gol anlamında beklentilerin uzağında kaldı.

Süper Lig'de 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk 3 hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 346. RANDEVU

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 10 MAÇTA KARA KARTAL ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

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