Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Maç biletleri ne zaman çıkacak?
Beşiktaş Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı başlıyor. Şu ana kadar 342 kez karşılaşan iki ekip, bu hafta sonu 343. mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Beşiktaş, galibiyet elde ederek bu açığı kapatmayı hedefleyecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? İşte, maç biletleri hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Galatasaray maçı ile futbol heyecanı devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden iki büyük kulübünün sahaya çıkacağı Beşiktaş Galatasaray maçı, bu hafta sonu her iki takım taraftarlarının futbol heyecanını ikiye katlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşmanın maç biletleri ve diğer detaylar
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftası kapsamında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 02 Aralık Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Karşılaşmanın maç biletleri, her zaman olduğu gibi Passo.com.tr üzerinden satın alınabilecek. Diğer taraftan taraftarlar, belirlenen tarih aralığında gişeler aracılığıyla biletlerini teslim alabilecek.
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