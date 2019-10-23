Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 9. haftasında, Beşiktaş rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Siyah beyazlılar, taraftarın da desteği ile kendi evindeki dev derbide rakibini mağlup etmek için forma giyecek. Son maçında Sivasspor'u yenen Galatasaray ise deplasmanda galibiyet peşinde koşacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, derbiyle ilgili merak edilen bilgiler.
Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray, 9. hafta heyecanında Beşiktaş'a konuk olacak. Şimdiden taraftarların derbi heyecanı başlarken, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. İşte, Beşiktaş Galatasaray derbisine yönelik detaylar.
MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar günü oynanacak. Derbi heyecanı Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbinin biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatının 150 lira, en pahalısının ise bin 1000 lira olarak belirlendiği belirtildi.
Sadece Passolig Kart sahiplerinin alabileceği biletlerin; www.passo.com.tr, N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edilebileceği aktarıldı.
Bir kişinin en fazla 2 kart sahibine bilet alabileceği biletlerin fiyatları kategorilerine göre şöyle belirlendi:
1. Kategori: 495 lira
2. Kategori: 440 lira
3. Kategori: 385 lira
4. Kategori: 360 lira
5. Kategori: 330 lira
6. Kategori: 305 lira
7. Kategori: 175 lira
8. Kategori: 150 lira
VIP: 900 lira
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