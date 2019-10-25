Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'deki 123. randevularına hazırlanıyor. Önceki 122 maçın 45'ini Galatasaray kazanırken, 35'ini Beşiktaş galip tamamladı. Galatasaray'ı ağırladığı son dört lig maçında yenilmeyen ve son iki maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, iç sahada rakibine karşı en son Mayıs 2003-Eylül 2004 arasında üç maçlık gol yememe serisi elde etmişti.

Süper Lig'deki son beş derbiyi kazanamayan ve son üç derbiden puansız ayrılan Beşiktaş, en son Süper Final'in oynandığı 2011/12 sezonunda rakiplerine karşı daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıştı. Ligdeki son beş derbide kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, aynı sayıda golü daha önceki 13 maçta yemişti.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar akşamı oynanacak. Derbi saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de deplasmanda son 11 derbide galip gelemeyen Galatasaray, Aralık 2007-Kasım 2011 arasındaki 12 maçlık süreçten sonra en uzun serisini yaşıyor. Buna ek olarak, dış sahadaki son sekiz derbide sadece iki gol atabilen sarı kırmızılılar, bu maçlarda kalesinde 15 gol gördü. Sezonun ilk lig maçında Denizlispor'a kaybettikten sonra yedi maçtır yenilmeyen Galatasaray, ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde ekim ayında oynadığı 13 maçta Beşiktaş sadece bir galibiyet alabilirken, Galatasaray rakibini dört kez mağlup etti. Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin ardından topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas isabet yüzdesiyle oynayan ikinci ve üçüncü takımlar bu maçta karşılaşacak: Beşiktaş, Galatasaray.

Beşiktaş'ın ligde Galatasaray'a karşı attığı son 21 golün 18'i maçların ikinci yarılarında gelirken, Galatasaray'ın Beşiktaş filelerine gönderdiği son 21 golün 12'si (%57) maçların ilk yarılarında atıldı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kart gören iki takım bu maçta karşılaşacak: Beşiktaş & Galatasaray. Fatih Terim, Süper Lig'de Abdullah Avcı ile teknik direktör olarak karşılaştığı beş maçın sadece birini kaybetti ve son üç maçında yenilmedi. Terim, meslektaşına sadece Eylül 2011'deki maçta mağlup olmuştu. Galatasaray formasıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez sahaya çıkacak olan Ryan Babel, siyah beyazlılarla Süper Lig'de karşılaştığı dört maçın tamamında sahadan yenik ayrıldı ve bu maçlarda gol katkısı yapamadı.

Süper Lig'de 2019 yılı içinde, Vedat Muriqi ile birlikte en fazla gole katkı yapan iki isimden biri olan Adem Ljajic, beş maçtır gol atamıyor. Beşiktaş kariyerindeki ilk altı lig maçında gol bulamayan Ljajic'in, siyah beyazlı formayla daha uzun süren gol suskunluğu yok.