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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.12.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş – Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş – Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş Galatasaray maçıyla devam ediyor. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi evinde ağırlayacak. Tüm futbolseverlerin nefeslerin tutarak takip edeceği karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Beşiktaş – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasındaki en kritik karşılaşmalardan biri olan derbi maçı bugün gerçekleşecek. Ev sahibi Beşiktaş'ta Pepe, Babel ve Roco bu önemli maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Rodrigues, Serdar Aziz, Donk ve Ndiaye cezalı. Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Cezasından dolayı maçı kulübede takip edemeyecek olan Fatih Terim için davette bulunan Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcıyı locada ağırlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise takımının başında sahada olacak. Peki, önemli eksikliklerin bulunduğu Beşiktaş – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2 Aralık Pazar günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de bugün Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın)

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.

Ev sahibi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma'nın sakatlıkları bulunuyor. Ancak Sarpsborg maçında forma giymeyen bu oyuncuların bir çoğu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.



İlk maç 1988’de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü’nün, Güneş de Trabzonspor’un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş’in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş’in takımları, Fatih Terim’in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

Terim ve Güneş’in 15. randevusu

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim’in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

 

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