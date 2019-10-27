Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan (Dk. 86 Necip Uysal), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens (Dk. 64 Ljajic), Diaby, Caner, Umut Nayir (Dk. 82 Güven Yalçın)

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 78 Seri), Feghouli (Dk. 78 Adem Büyük), Belhanda, Babel (Dk. 68 Emre Mor), Andone

GOL: Dk. 69 Umut Nayir (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner, Necip (Beşiktaş) - Babel, Marcao, Mariano (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle neredeyse her maça farklı 11’le çıkan Beşiktaş’ta Galatasaray’a karşı Umut Nayir, Enzo Roco ve Pedro Rebocho, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de şans buldu.

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal 11’ini bir türlü sahaya süremeyen Beşiktaş’ta bu durum Galatasaray karşısında da devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyuncuların yokluğunda her maçta farklı 11 denerken kadro istikrarını da bir türlü yakalayamadı. Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’deki 9. mücadelesine çıkan siyah-beyazlılarda bu maçlar birlikte tam 24 farklı oyuncu ilk 11’de sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimlerden yalnızca 6’sı ligde ilk 11’de forma giymedi.

Medel ve Quaresma gitti



Geride kalan 8 lig maçında 21 farklı futbolcuyu ilk 11’de sahaya süren Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında da 3 ismi bu sezon ilk kez 11’de oynattı. Savunmada forma giyen Enzo Roco ve Pedro Rebocho’nun yanı sıra Burak Yılmaz’ın yokluğunda şans bulan Umut Nayir, bu sezon ligde ilk kez ilk 11’de oynadı. Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan isimlerden ikisi de takımdan ayrıldı. İlk 2 haftada ilk 11’de oynayan Gary Medel, İtalya’nın Bologna kulübüne transfer olurken, ligin ilk maçında Sivas deplasmanında sahaya çıkan Ricardo Quaresma da bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya transfer oldu.





6 isimden 4’ü altyapıdan



Beşiktaş’ta bu sezon kadroda yer alan isimlerden yalnızca 6’sı ligdeki maçlarda ilk 11’de sahaya çıkmazken bu futbolcuların 4’ünün altyapıdan gelen isimler olması da dikkat çekti. Kadroda yer alan oyunculardan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay bu sezon ilk 11’de şans bulamazken, bu oyuncuların yanı sıra altyapıdan A takıma yükselen yedek kaleci Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, ilk 11’de şans bulamayan isimler oldu.

- Beşiktaş'ta 5 değişiklik



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti. Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.



- Gökhan Gönül 3 maç sonra



Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti.



- Umut Nayir ilk kez



Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.



- Elneny'nin yanında Hutchinson görev yaptı



Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta savunmanın önünde Muhammed Elneny ile Hutchinson görev yaptı. Braga maçında yedekler arasında yer alan Hutchinson, derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı. Hastalığı nedeniyle Braga karşılaşmasında kadroda yer alamayan Diaby ise Ljajic'in yerine hücuma katkı vermeye çalıştı. Braga maçında yedek kalan Lens de derbi maçta orta sahanın sağında oynadı. Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın yanı sıra genç oyuncular Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin, yedekler arasında yer aldı.



- Çebi yönetiminde ilk derbi



Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.



- Stat doldu



Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti.



- Derbi maçta özel konuk



Derbi mücadelesinde Vodafone'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için Vodafone Park'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz." dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Robot Veysi, loca katındaki misafirlere de "Vodafone Park'a hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, ısınmak için sahaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi sahaya "İklim değişikliğinin farkında mısın, yerküreye saygı" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Nayir’in şutunda top kaleci Muslera’da kaldı.

9’uncu dakikada rakip ceza sahasında Lemina’ya yaptığı baskı sonrasında topu kapan Lens’in sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topun sahibi oldu.

26’ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Feghouli’nin ortasında altıpasın hemen dışında topla buluşan Andone’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31’inci dakikada rakip alanda topla hareketlenen Feghouli’nin uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Caner’in pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby’nin şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

48’inci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Lens ortasını yaptı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Umut Nayir’in yatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68’inci dakikada Ljajic’in topuk pasıyla topla buluşan Umut Nayir’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın kucağında kaldı.

69’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ön direkteki Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

81’inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel ortaladı. Arka direkteki Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top kaleci Karius’ta kaldı.

90’ıncı dakikada Mariao’nun attığı uzun topta ceza sahası içindeki Necip Uysal’ın ters kafa vuruşunda köşeye giden topa kaleci Karius son anda sahip oldu.

Mücadele 1-0'lık skorla sona erdi.

CANER ERKİN VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta Caner Erkin, Galatasaray'da ise Marcao cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmada bir pozisyonun ardından hakem itirazlarda bulunan ve sarı kart gören Caner Erkin ile rakibine müdahalesiyle sarı kart gören Marcao, takımlarının bir sonraki maçlarında sahada yer alamayacaklar.