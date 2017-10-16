Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Monaco ile yarın oynayacağı mücadele için Fransa'ya geldi. İki takım arasındaki mücadele yarın TSİ 21.45'te II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ı havalimanında tezahüratlarla karşıladı. Kafilede İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Futbol Altyapı ve Scouting'den Sorumlu Üye Metin Albayrak, Basketboldan Sorumlu Üye Ahmet Cihat Kumuşoğlu ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Üye Hakan Özköse de yer aldı.
Beşiktaş, TSİ 21.00’de maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda son çalışmasını yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar, yarın akşam TSİ 21.45’te oynayacağı Monaco maçı sonrası İstanbul'a dönecek.