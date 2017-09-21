Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan yok!

İlk 5 haftayı 4 galibiyet bir 1 beraberlikle namağlup geçen Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Son dönemlerde Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda başarılı sonuçlar alamayan Siyah-Beyazlılar, bu sahadaki son galibiyetini 2005 yılında 4-3'lük skorla aldı. Beşiktaş bu tarihten sonra Kadıköy'de oynadığı maçlardan hiç galibiyet çıkartamadı.

BEŞİKTAŞ'IN ŞU ANKİ KADROSUNDA SİYAH-BEYAZ FORMA İLE FENERBAHÇE'YE GOL ATAN YOK

Derbi maç öncesinde siyah-beyazlı takımla ilgili ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosunda bulunan oyuncular arasında Siyah-Beyazlı forma ile Fenerbahçe'ye gol atan isim bulunmuyor. Diğer takımlarla gol atan tek isim ise Caner Erkin. Yıldız oyuncu 2005-2006 sezonunda Manisaspor formasıyla Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı. 2015-2016 sezonunda 2 gol atan Gomez ve geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı atılan tek golün sahibi Aboubakar ise futbol hayatlarına başka takımlar altında devam ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ İLE EN İYİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon oynanacak ilk İstanbul derbisi olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş, 13 puan ve averajla 2'nci sırada yer alıyor. Siyah-Beyazlı ekip Şenol Güneş takımın başına geçtiğinden beri en iyi ilk 5 haftasını geçirdi. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş ile 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puan toplarken, 2016-2017 sezonunda ise, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı.

ŞENOL GÜNEŞ, FENERBAHÇE'YE KARŞI ZORLANIYOR

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş de, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor. Kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 43 maça çıkan Şenol Güneş, bu maçlardan 8 tanesini kazanırken, 11 kez berabere kaldı ve 24 kez sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

FENERBAHÇE'NİN İLACI GALİBİYET

Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-Beyazlı ekip oynadığı 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, Fenerbahçe oynadığı 5 maçın tamamında kalesinde gol gördü.