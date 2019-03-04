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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.03.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta flaş karar! Loris Karius...

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Beşiktaş'ta flaş karar! Loris Karius...

Beşiktaş'taki performansıyla istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Alman kaleci, yönetimi de kızdırdı. Siyah-Beyazlılar'ın, takım ligde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında kapatamazsa Karius'u göndermek için formül arayışına gireceği konuşuluyor.

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş'ta sergilediği performansla istikrar sorunu yaşamaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Kayserispor'la oynanan mücadelede kalesinde 2 gol birden gören Alman file bekçisine Beşiktaş taraftarından büyük tepki geldi. Spor Toto Süper Lig'de görev yaptığı 20 maçta kalesinde 25 gol gören ve sadece 5 mücadelede kalesini kapatmayı başaran Karius'un bu durumundan dolayı yönetimin de rahatsız olduğu öğrenildi.

BEDELİ 8 MİLYON EURO!
Siyah-Beyazlılar'ın, takımın sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlayamaması halinde Karius'la yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Karius için Beşiktaş'ın Liverpool'a 2020 yılının Haziran ayına kadar bu parayı ödemesi gerekiyor. Yönetimin, olumlu senaryoya ek olarak olumsuz durumu da düşünüp Karius konusunda formül arayışlarına şimdiden başladığı kaydedildi.

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