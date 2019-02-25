Beşiktaş - Fenerbahçe U21 maçı ertelendi
Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanması planlanan mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.
Dün ertelenen Galatasaray - Akhisarspor 21 yaş altı takımlarının maçı, kötü hava şartları nedeniyle ertelenirken, bugün de Beşiktaş - Fenerbahçe genç takımlarının karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
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