Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Beşitkaş Fenerbahçe maçı ile ligin ardından iki ezeli rakip Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş geçtiğimiz hafta lig karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmiş ligde önemli bir avantajın sahibi olmuştu. Şimdi gözler oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasına çevrildi. Peki Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası mücadelesi canlı olarak yayınlanacak mı? Karşılaşma saat kaçta başlayacak ve derbi hangi gün? İşte merak edilen tüm soruların cevaplarıyla derbi öncesi gelen haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için konuk takım taraftarları toplu olarak Vodafone Park'a gidecek. Derbide 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Vodafone Park'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu. Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak. Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.
Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final ilk maçını yönetecek Aydınus, kariyerindeki 27. derbisine çıkacak. Aydınus, daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek. Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı. Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.
Galibiyetlerde eşitlik var
Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.
6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı
Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu. Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı. İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.
Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı
Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.
Fernandao, PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusunu disiplin kuruluna sevk etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Fernandao'nun, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.
Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi. Spor Toto Süper Lig ekipleri Bursaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir'in de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.
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