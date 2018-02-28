Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBeşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Spor Arena Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Şampiyonu Beşiktaş’ın keyfi belirleyecek

Spor Arena
28.02.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşitkaş Fenerbahçe maçı ile ligin ardından iki ezeli rakip Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş geçtiğimiz hafta lig karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmiş ligde önemli bir avantajın sahibi olmuştu. Şimdi gözler oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasına çevrildi. Peki Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası mücadelesi canlı olarak yayınlanacak mı? Karşılaşma saat kaçta başlayacak ve derbi hangi gün? İşte merak edilen tüm soruların cevaplarıyla derbi öncesi gelen haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için konuk takım taraftarları toplu olarak Vodafone Park'a gidecek. Derbide 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Vodafone Park'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu. Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak. Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.

Fırat Aydınus'un 27. derbisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final ilk maçını yönetecek Aydınus, kariyerindeki 27. derbisine çıkacak. Aydınus, daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek. Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı. Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.

Galibiyetlerde eşitlik var

Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.

6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu. Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı. İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı

Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.

Fernandao, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusunu disiplin kuruluna sevk etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Fernandao'nun, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi. Spor Toto Süper Lig ekipleri Bursaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir'in de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonu Beşiktaş’ın keyfi belirleyecek

Aslan'a final yolu gözüktü

Akhisarspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları