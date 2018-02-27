Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları
Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maç biletleri için futbolseverlerin araştırması başladı. Geçtiğimiz hafta sonu ligde karşılaşan iki takım, bu kez kozlarını kupa mücadelesinde paylaşacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte, karşılaşmayı stadyumdan izleyerek bu heyecana ortak olmak isteyen vatandaşların araştırdığı Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri, bu mücadeleyi yakından izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta lig maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında mücadele edecek. Peki, bu heyecana stadyumdan tanık olmak isteyen vatandaşların araştırdığı Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri yayımlandı mı? İşte, merak edilen bazı detaylar
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KUPA MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 1 Mart Perşembe günü sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş maçının bilet fiyatları yayımlandı;
Mücadelenin biletleri 27 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle satışa sunuldu.
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
41 TARAFTARA İŞLEM UYGULANDI
Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.
Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden O.T.’nin Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’a yabancı madde attığı belirlendi. 11 Fenerbahçe taraftarının tribünde meşale yaktığı, 5 Beşiktaş taraftarının da tribünde kavga eden kişiler olduğu emniyet kaynaklarından öğrenildi.
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