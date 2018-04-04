BeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe Galatasaray kalan maçlar ve fikstür bilgileri
BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e Galatasaray kalan maÃ§lar ve fikstÃ¼r bilgileri Spor Toto SÃ¼per Lig'de son haftalara girilirken zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadele eden Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼klerin kalan maÃ§larÄ± ve fikstÃ¼r bilgileri araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Puan kayÄ±plarÄ±na tahammÃ¼lÃ¼ kalmayan takÄ±mlar, liderlik iÃ§in her ÅŸeylerini ortaya koyacak. Peki, BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e Galatasaray'Ä±n kalan maÃ§larÄ± ve fikstÃ¼r bilgileri nasÄ±l ÅŸekillenecek? Ä°ÅŸte, Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼klerin kalan maÃ§larÄ± ve fikstÃ¼r bilgileri
Liderlik iÃ§in mÃ¼cadelenin devam ettiÄŸi Spor Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e Galatasaray'Ä±n kalan maÃ§larÄ± sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, bu ekiplerin kalan maÃ§larÄ± arasÄ±nda hangi mÃ¼cadeleler yer alÄ±yor? Ä°ÅŸte, BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e Galatasaray fikstÃ¼r bilgileri
BEÅžÄ°KTAÅž KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
07.04.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v GÃ¶ztepeÂ Â
13.04.2018 Â Akhisarspor v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
22.04.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v Yeni MalatyaÂ Â
29.04.2018 Â Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
06.05.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v KayserisporÂ Â
13.05.2018 Â OsmanlÄ±spor v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
20.05.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v SivassporÂ Â
FENERBAHÃ‡E KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
08.04.2018 Â FenerbahÃ§e v OsmanlÄ±sporÂ Â
14.04.2018 Â Sivasspor v FenerbahÃ§eÂ Â
23.04.2018 Â FenerbahÃ§e v AntalyasporÂ Â
28.04.2018 Â KasÄ±mpaÅŸa v FenerbahÃ§eÂ Â
06.05.2018 Â FenerbahÃ§e v BursasporÂ Â
13.05.2018 Â KarabÃ¼kspor v FenerbahÃ§eÂ
20.05.2018 Â FenerbahÃ§e v KonyasporÂ Â
GALATASARAY KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
09.04.2018 Â GenÃ§lerbirliÄŸi v GalatasarayÂ Â
15.04.2018 Â Galatasaray v BaÅŸakÅŸehirÂ Â
21.04.2018 Â Alanyaspor v GalatasarayÂ Â
29.04.2018 Â Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
06.05.2018 Â Akhisarspor v GalatasarayÂ Â
13.05.2018 Â Galatasaray v Yeni MalatyaÂ Â
20.05.2018 Â GÃ¶ztepe v Galatasaray
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