BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe derbisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 23'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi konuk edecek olan BeÅŸiktaÅŸ, bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.Â
Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen idman dinlenme, kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Åžampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyen oyuncular antrenmanÄ± sahada yapÄ±lan kondisyon koÅŸusu ve streching Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamladÄ±. DiÄŸer futbolcular ise kondisyon koÅŸularÄ± sonrasÄ± streching Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve istasyon koÅŸularÄ± ile antrenmana devam etti. Top kontrolÃ¼, kanat orta ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan antrenman yarÄ±m sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.
Siyah-BeyazlÄ± ekip, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n saat 17.00â€™de basÄ±na kapalÄ± yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.
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