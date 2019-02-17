Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.
Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:
23. HAFTA PROGRAMI
22 Şubat Cuma
20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
24 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
24. HAFTA PROGRAMI
1 Mart Cuma
20.30 Antalyaspor-Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
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