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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti. 

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.

Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde: 

23. HAFTA PROGRAMI 

22 Şubat Cuma 
20.30 Göztepe-Trabzonspor 
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor 

23 Şubat Cumartesi 
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa 
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor 

24 Şubat Pazar 
13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor 
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 
19.00 Galatasaray-Akhisarspor 

25 Şubat Pazartesi 
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe 

En Çok Oynanan Bahis
  • 152Antalyaspor - İst. Başakşehir
    3
    MS2
    1,40
    21545kez oynandı
Hemen Oyna
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24. HAFTA PROGRAMI 

1 Mart Cuma 
20.30 Antalyaspor-Ankaragücü 

2 Mart Cumartesi 
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş 
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 

3 Mart Pazar 
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray 

4 Mart Pazartesi 
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor 
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor 

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