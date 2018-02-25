BeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe derbi maçÄ± saat kaçta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte derbinin ilk 11'leri
BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e derbi maÃ§Ä± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. SÃ¼per Lig'de 23. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e zirve yolunda Ã¶nemli bir mÃ¼cadeleye Ã§Ä±kacak. Ä°ki takÄ±mÄ±n kadrolarÄ± belli olurken iki ekipte de sÃ¼rprizler var. Siyah beyazlÄ±larda forvette gÃ¶rev yapmasÄ± beklenen Negredo'nun yerine Vagner Love gÃ¶rev alÄ±rken, OÄŸuzhan Ã–zyakup'un mide rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kadrodan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan orta alanda Medel'e gÃ¶rev veren teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ, defansta ise Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Vida'ya gÃ¶rev verdi. SarÄ± lacivertlilerde ise kalede Volkan Demirel'in forma giymesi bekleniyordu ancak teknik direktÃ¶r Aykut Kocaman, Kameni'ye ilk 11'de ÅŸans verdi. Peki, BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bu akÅŸam saat kaÃ§ta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak?
SÃ¼per Lig heyecanÄ± BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§eÂ maÃ§Ä±yla devam ediyor. Dev derbi Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸ'ta Talisca ve Pepe cezasÄ± nedeniyle oynamayacak. FenerbahÃ§e'de Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m cezasÄ±, Janssen de sakatlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden forma giyemeyecek. Hasan Ali'nin yerine Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± sol bekte gÃ¶rev yapacak. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, yeni stadÄ± Vodafone Parkâ€™ta yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen rakibini hÃ¼srana uÄŸratarak hem taraftarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek hem de zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor. Peki, BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±Â bu akÅŸam saat kaÃ§ta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak?
BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda?
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi konuk edecek. Hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±râ€™Ä±n yÃ¶neteceÄŸiÂBeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±, Vodafone Park'ta saat 19.00'da baÅŸlayacak.. Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. Dev derbi maÃ§Ä± beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
Ä°LK 11'LER:
BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love
FenerbahÃ§e: Kameni, Isla, Roman, Neto, Ä°smail, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Fernandao
FenerbahÃ§e 21 maÃ§tÄ±r kaybetmiyor
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Ligâ€™de 15 ve son 21 resmi karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kaybetmedi. Ligde son 15 karÅŸÄ±laÅŸmada yenilmeyen FenerbahÃ§e, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda ise oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§Ä± da kazandÄ±. Son maÄŸlubiyetini geride kalan yÄ±l 29 EylÃ¼lâ€™de SÃ¼per Ligâ€™de Teleset Mobilya Akhisarspor karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0â€™lÄ±k sonuÃ§la yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maÃ§ta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldÄ±. SarÄ±-lacivertliler, son 21 resmi maÃ§ta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle Ã¶nemli bir seriye imza attÄ±.
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