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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe derbi maçÄ± saat kaçta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte derbinin ilk 11'leri
Spor Arena BeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe derbi maçÄ± saat kaçta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte derbinin ilk 11'leri
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SÄ±radaki Haber:BeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe maçÄ± saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de dev derbi

Spor Arena
25.02.2018 - 17:28, Son GÃ¼ncelleme:

BeÅŸiktaÅŸ Fenerbahçe derbi maçÄ± saat kaçta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte derbinin ilk 11'leri

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BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e derbi maÃ§Ä± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. SÃ¼per Lig'de 23. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e zirve yolunda Ã¶nemli bir mÃ¼cadeleye Ã§Ä±kacak. Ä°ki takÄ±mÄ±n kadrolarÄ± belli olurken iki ekipte de sÃ¼rprizler var. Siyah beyazlÄ±larda forvette gÃ¶rev yapmasÄ± beklenen Negredo'nun yerine Vagner Love gÃ¶rev alÄ±rken, OÄŸuzhan Ã–zyakup'un mide rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kadrodan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan orta alanda Medel'e gÃ¶rev veren teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ, defansta ise Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Vida'ya gÃ¶rev verdi. SarÄ± lacivertlilerde ise kalede Volkan Demirel'in forma giymesi bekleniyordu ancak teknik direktÃ¶r Aykut Kocaman, Kameni'ye ilk 11'de ÅŸans verdi. Peki, BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bu akÅŸam saat kaÃ§ta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak?

SÃ¼per Lig heyecanÄ± BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§eÂ maÃ§Ä±yla devam ediyor. Dev derbi Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸ'ta Talisca ve Pepe cezasÄ± nedeniyle oynamayacak. FenerbahÃ§e'de Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m cezasÄ±, Janssen de sakatlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden forma giyemeyecek. Hasan Ali'nin yerine Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± sol bekte gÃ¶rev yapacak. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, yeni stadÄ± Vodafone Parkâ€™ta yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen rakibini hÃ¼srana uÄŸratarak hem taraftarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek hem de zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor. Peki, BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±Â bu akÅŸam saat kaÃ§ta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak?

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda?

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi konuk edecek. Hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±râ€™Ä±n yÃ¶neteceÄŸiÂBeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±, Vodafone Park'ta saat 19.00'da baÅŸlayacak.. Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. Dev derbi maÃ§Ä± beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Ä°LK 11'LER:

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love
FenerbahÃ§e: Kameni, Isla, Roman, Neto, Ä°smail, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Fernandao

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e derbi maÃ§Ä± saat kaÃ§ta canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak Ä°ÅŸte derbinin ilk 11leri

FenerbahÃ§e 21 maÃ§tÄ±r kaybetmiyor

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Ligâ€™de 15 ve son 21 resmi karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kaybetmedi. Ligde son 15 karÅŸÄ±laÅŸmada yenilmeyen FenerbahÃ§e, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda ise oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§Ä± da kazandÄ±. Son maÄŸlubiyetini geride kalan yÄ±l 29 EylÃ¼lâ€™de SÃ¼per Ligâ€™de Teleset Mobilya Akhisarspor karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0â€™lÄ±k sonuÃ§la yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maÃ§ta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldÄ±. SarÄ±-lacivertliler, son 21 resmi maÃ§ta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle Ã¶nemli bir seriye imza attÄ±.

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