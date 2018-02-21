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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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HaberlerBeşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?
Spor Arena Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?
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Sıradaki Haber:#muhabirinden'in bugünkü konuğu Kenan Başaran

Spor Arena
21.02.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?

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Süper Lig'de bu hafta nefes kesecek bir derbi sahne alacak. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son gelişmeler taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi arenasında Bayern Münih karşısında farklı yenilerek yurda moral bozukluğu ile döndü. İki takım açısından da oldukça kritik olan derbi mücadelesi merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?

Beşiktaş bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde önemli işler başararak devre arasına girmiş zorlu maç trafiğinden çıkmayı başarmıştı. Üç kulvarda birden ilerleyen siyah-beyazlılar bu dönemde de oldukça yoğun bir maç trafiği içinde olacak. Almanya deplasmanından dönen siyah-beyazlılar hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası karşılaşmalarında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri henüz piyasaya çıkmadı. Biletlerle ilgili bilgi geldiğinde haberimizde eklenecek.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.

Fenerbahçe bu yıl oynadığı 11 deplasman mücadelesinden 5 galibiyet ve 5 beraberlik ile ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Deplasmanda 15 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü. Dış sahada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler Başakşehir'in ardından en çok dışsahada puan toplayan ekip.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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