Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?
Süper Lig'de bu hafta nefes kesecek bir derbi sahne alacak. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son gelişmeler taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi arenasında Bayern Münih karşısında farklı yenilerek yurda moral bozukluğu ile döndü. İki takım açısından da oldukça kritik olan derbi mücadelesi merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? - Biletler satışa çıktı mı?
Beşiktaş bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde önemli işler başararak devre arasına girmiş zorlu maç trafiğinden çıkmayı başarmıştı. Üç kulvarda birden ilerleyen siyah-beyazlılar bu dönemde de oldukça yoğun bir maç trafiği içinde olacak. Almanya deplasmanından dönen siyah-beyazlılar hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası karşılaşmalarında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri henüz piyasaya çıkmadı. Biletlerle ilgili bilgi geldiğinde haberimizde eklenecek.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.
Fenerbahçe bu yıl oynadığı 11 deplasman mücadelesinden 5 galibiyet ve 5 beraberlik ile ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Deplasmanda 15 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü. Dış sahada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler Başakşehir'in ardından en çok dışsahada puan toplayan ekip.
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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