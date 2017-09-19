Beşiktaş favori; ama Fenerbahçe de patlayabilir

Güncel form durumu düşünüldüğünde ve son iki sezonun oturmuş kadrosu da hesaba katıldığında Beşiktaş, favori. Ancak en kötü zamanında bile Kadıköy’de bileği bükülemeyen Fenerbahçe için de cumartesi, bir patlama günü olabilir.

Uğur MELEKE

FAZLA FAUL ALIŞKANLIĞI DERBiLERDE BAŞA iŞ AÇAR

ilk 3 haftanın tadını kompakt kasımpaşa önünde bulamazsınız, Beşiktaş da bulamamıştı. G.Saray’ın iki handikapı var şimdilik: 1- Hiç geriden gelme testi yaşamadı. 2- Çok faul yapıyorlar. Osmanlı, Sivas ve Antalya’dan sonra kasımpaşa’dan da fazla faul yaptılar. Derbilerde başa iş açabilir bu alışkanlığı.

LENS’iN KEYFi iÇiN KiMSE UYUMU RiSKE ATAMAZ

Başından beri doğru olduğunu düşünüyorum. 2 yıl üst üste şampiyon olmuşsunuz, Avrupa’da çeyrek finalle telepati geliştirmişsiniz, lens’in keyfi için kimse riske atmaz bu uyumu. Güneş, sırası gelince Medel’i kullandı, mükemmel oynadı. negredo da 20’şer dakika aldığı Porto ve konya önünde gayet iyiydi. Sırası gelecek onun da.

KOCAMAN’IN TAKIMINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR GELiŞME VAR

F.Bahçe, maç başı yüzde 59 topla oynamış, ortalama 15 şut atmış. Beşiktaş ve G.Saray’la hemen hemen aynı. Ama kalelerine gelen her top gol olduğu, Gomis veya Cenk’e de sahip olmadıklarından ligde geriye düşmüşler. Alanya önünde nihayet kalede bir kaleci, en uçta da sağlıklı/istekli bir santrforla oynadılar. Bence gözle görülür gelişim var.

FENERBAHÇE iÇiN DERBi GÜNÜ SEZONU KURTARMA GÜNÜDÜR

Beşiktaş performans istikrarı, telepatik uyumu, kulübe kalitesi ve kazanma alışkanlığıyla F.Bahçe’nin çok önünde. F.Bahçe’ninse bu galibiyete çok ihtiyacı var, sezon kurtarıcı bir gün adeta onlar için. Maçın kadıköy’de oynanması, Beşiktaş’ın 72 saat sonraki leipzig maçını düşünmek zorunda olması gibi faktörler var; F.Bahçe’nin lehine. Şanslar eşit.

YAŞANAN TAM BiR REZALET PEKi O TALiMATI KiM VERDi?

Rezalet. Haftanın en çok konuşulması gereken olayı. Çocuklar gülüp geçer, orasında değilim işin. Ama yaratılan korku atmosferinden fena halde rahatsızım. Çocukları çıplak bırakmak, stattan çıkmaya zorlamak, hürriyetten men etmek demek. O güvenlik görevlisine talimatı kim verdi? Talimatı verenleri ‘hürriyetten yoksun kılmak’tan yargılayabiliyor musun? O zaman hukuk devletisin işte.

ERTUĞRUL SAĞLAM’IN GiDiŞiNE ŞAŞIRDIM

Gençler’de ilhan Abi’nin (Cavcav) sadece soyadı değil, mantalitesi de sürüyor. Antalya’da yönetimin basiretsizliği çalımbay’ın kellesini aldı. Osmanlı’da Uygun, ayarlarla fazla oynadı. Malatya’da Sağlam’ın gidişine şaşırdım.

Mehmet Y. YILMAZ

GALATASARAY, iKi RUHA SAHiP, DERBiLERDE SORUN YAŞAYABiLiR

GAlAtASARAy, kasımpaşa karşısında sanki iki ruhlu bir takım gibiydi. İki Galatasaray vardı, biri maçı son hücresine kadar isteyen, diğeriyse attığı bir golün üzerine yatmak isteyen. Derbi maçlarda bu başlarına önemli sorunlar açabilir.

BEN OLSAM DUSKO TOSIC’i ZATEN OYNATMAZDIM

BeşiktAş, konya’yı geçti, bu normal bir sonuç. Pozisyon vermedi ama çok pozisyon da bulamadı, bunu bir kenara not edelim. Ancak öyle bir kadrosu var ki pozisyonsuz maçlarda bile sonucu değiştirme olanağı bulabiliyorlar. Ben olsam tosic’i zaten oynatmazdım. Güneş, elindeki geniş kadroyu mutlaka kullanacaktır, daha yolun başındayız.

FENERBAHÇE’DE FARKI HOCA YARATACAKTIR

Bu aldatıcı bir durum değil. Fenerbahçe, bir defa lige en kötü fikstürle başladı. İkincisi de kadrosu daha yeni tamamlandı. Durumunu devre biterken daha iyi görebileceğiz ancak şunu söyleyebilirim: Galatasaray ve Beşiktaş ile kıyaslandığında daha zayıf ve sorunlu bir kadrosu var. Farkı yaratacak olan ise teknik direktör olacak.

DERBiDE KONTROLLÜ OYUN FENERBAHÇE’YE YARAR

Beşiktaş birkaç adım önde görünüyor. Ancak Fenerbahçe’nin de geçen sezonki gibi kolayca teslim olan bir takım olmadığını söylemeliyim. Güneş, galibiyet için oynarsa büyük olasılıkla kazanır. Kontrollü oyun Fenerbahçe’nin kazanmasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.

BiZ GiDEREK KORKUNÇ BiR TOPLUM HALiNi ALDIK

Giderek korkunç bir toplum haline geldiğimizi gösterir. Birkaç söz de trabzon kamuoyuna söyleyeyim: Daha ligin başındayız ve trabzonspor son beş sezonun en iyisi. Fakat yerel medyaya bakıyorsun teknik direktöre veryansın ediliyor. trabzon’daki bu iklim değişmez ise başarı da gelmez.

BÜLENT UYGUN’UN GiTMESiNE ŞAŞIRMADIM

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un görevi bırakmasına şaşırmadım. Ancak diğerlerini, acele verilmiş kararlar olarak görüyorum. Özellikle Antalya’nın hocası Rıza çalımbay’ın gönderilmesini yadırgadım. Çünkü Anadolu kulüplerinde pek görülmeyen bir istikrar yakalanmıştı ama orada eto’o ve nasri’nin yarattığı dengesizlik sorunu var.

Uğur VARDAN

LİGİN BOYU UZADIKÇA ‘TAT’ YERİNE ‘KAZANMAK ÖNEMLİ’ DENİLECEK

Her zaman aynı tat ile oynamak zor, ligde mesafeler uzadıkça tat yerini, ‘tatsız ama kazanmak’ mantalitesine bırakacak zaten. Derbi ve daha zor maçlar meselesine gelince; bunun cevabı için zaten kısa bir süre (dört hafta sonra Fenerbahçe’yle oynayacaklar) kaldı, bekleyip görelim derim.

SONUÇLAR ŞENOL GÜNEŞ’iN TERCiHiNi DOĞRULAR NİTELİKTE

Malum futbol sonuç oyunu ve şu ana kadar alınan sonuçlar, Güneş’in büyük ölçüde geçen sezonki kadroyu korumasının doğru bir tercih olduğunu gösteriyor. Derbide tekrar Tosic’e dönmesi muhtemel ama ben Medel’in maç eksikliğini giderdikten sonra deneyimiyle bu kadroda kendine yer bulacağı kanısındayım.

FENERBAHÇE HENÜZ GERÇEK iSKELETiNi KURMAYI BAŞARAMADI

Fenerbahçe, son dakikada gelen transferler dolayısıyla gerçek iskeletini ‘henüz’ bulmaktan uzak bir görüntü içinde. Mesele taşlar yerine oturana kadar en az kayıpla süreci tamamlamak. Bu açıdan da mesela Beşiktaş derbisini hasarsız şekilde atlatmak önemli.

FENERBAHÇE DOĞRULARI ARIYOR BEŞİKTAŞ İSE OTURMUŞ BİR TAKIM

Önümüzdeki tabloda doğruları arayan bir F.Bahçe ve oturmuş bir Beşiktaş var. Lakin derbiler, malum böylesi ön kabullerin genellikle rafa kaldırıldığı randevulardır. F.Bahçe kaybederse puan farkı 8’e çıkacak, 6 hafta sonunda büyük bir derdin içine sürüklenecek. Beşiktaş’ın kaybetse bile en azından puan cetvelindeki yeri itibariyle büyük bir felakete dönüşmeyecek. Kâğıt üstünde Beşiktaş favori görünüyor, F.Bahçe tarihsel geleneği itibariyle derbileri farklı oynar; bense beraberlik diyorum.

BU TOPLUMDAKİ GENEL NEFRET VE KUTUPLAŞMANIN BİR YANSIMASI

Hayatın her alanındaki nefret ve kutuplaşmanın, hayatın öncelikli ifade alanı olan futbolda kıyıya vurması doğal tabii ki. Küçücük çocuklara oyuna dair ilk izlenimlerini, belki de ilk hatıralarını böyle vermek... Ne denebilir ki? Bu olayın Başakşehir eksenindeki durumuna gelince: Kulüp, eylemi yapan güvenlik şirketiyle sözleşmesini feshetmiş sanırım. Ama geçen sezon gazeteciye saldıran oyuncularına kendilerinin bir yaptırımı olmadı. Adaletin inandırıcılığı kolay hamlelerde değil gerçeklerle gerçekten yüzleştiğinizde ortaya çıkar. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin oyun sahasındaki takdire şayan futbollarına eyvallah ancak şu notu da düşmemiz gerekiyor; bu olay, kulüp adına gazeteci dövmekle birlikte saha dışındaki ikinci büyük skandaldı.

HOCANIN GÖREVİNE SON VERMEK GÜNÜ KURTARMAKTAN BAŞKA iŞE YARAMAZ

Teknik direktörlerle yolları ayırmak, zorluklar karşısında en kolay seçeneklere yönelmektir. Terim’in Milan’dan ayrılışı sonrası ne demişti Inzaghi? “Bütün takım gidemeyeceğine göre...” Tıpkı milli takımın kötü sonuçlar almasının faturasını ‘yabancı serbesti’ne bağlamak gibi, bu hamleler de suyu bulandırıp günü kurtarmaktan başka işe yaramaz. Bunlar tabii ki tablonun genel okunuşları, görevden ayrılan teknik adamların hataları yok mudur? Vardır elbette, orası da ayrı bir konu...

Mehmet ARSLAN

GALATASARAY’I DAHA ÇETiN KOŞULLAR BEKLiYOR

Kesin yargılara varmak için çok erken olduğunu haftalardır söylüyorum. Ligin 8 ya da 9. haftasında pek çok şeyi rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama G.Saray için düşüncemi söyleyeyim: 1- İlk 3 haftadaki oyunu ligin geneline yaymaları mümkün değil. 2- Bu maratonda Allah korusun, 1-2 sakatlık veya cezalı olması durumunda B planlarının ne olduğunu ben bilmiyorum. Bence Tudor da şu anda bilmiyor. Bu açılardan baktığınızda G.Saray’ı daha çetin koşullar bekliyor ligde. Ama bir artısı var: Latovlevici. Bence takıma müthiş katkı sağlayacaktır.

LİGDE BiR BEŞiKTAŞ VAR BİR DE DİĞER TAKIMLAR!

Haftalar geçtikçe Beşiktaş yıllanmış şarap tadı veriyor işin doğrusu. Oturmuş kadrosu, kaliteli yıldızlarıyla ligde fark yaratan bir takım haline dönüştü. Sadece 5. haftayı baz alarak şunu söyleyebilirim: Ligde bir Beşiktaş var, bir de diğerleri. Sahaya baktığınızda, Beşiktaş’ı izlediğinizde bu hisse kapılıyorsunuz. Hem takım olarak hem de bireysel yıldızlarıyla ön plana çıkıyorlar. Porto ve Konya maçları da bunun göstergesi.

iLK 3 HAFTAYA BAKANLAR MAHCUP OLACAKLAR

Fenerbahçe’nin daha iyi olacağını söylemiştim. İddia ediyorum şu anki halinden de iyi olacaklar. O potansiyel var Fenerbahçe’de. İlk üç haftaya bakarak acımasızca Aykut Kocaman ve Fenerbahçe eleştirisi yapanların mahcup olma olasılığı çok yüksek bana göre.

5 HAFTALIK DÖNEME GÖRE FAVORİ BEŞİKTAŞ AMA...

İlk 5 haftanın performansına bakarsanız elbette Beşiktaş kazanır gibi görünüyor. Ama unutmayalım ki Fenerbahçe’nin asıl patlama yapacağı maç da bu derbi maçı olabilir.

ÇiRKiNDi FAKAT VERiLEN TEPKiLER DE ÇOK GÜZELDİ

Bravo Başakşehir’e. Anında o güvenlik firmasının işine son verdi. Bravo Beşiktaş’a, hemen o çocuğa sahip çıktı. Böyle yol alacağız. Evet, çirkin bir davranış yaşadı o çocuk. Ama çirkinliğe karşı verdiğimiz tepkinin güzelliğine de vurgu yapalım. Yapalım ki güzellikler de çoğalsın...

LİGE ‘iKi HOCA KRiTERi’ GELENE KADAR KIYIM SÜRER

TFF, bir sezon içinde bir takıma ‘ikiden fazla hocayla çalışamazsın’ kuralı getirene kadar bu kıyım devam edecek. Adaletsizliğe bakar mısınız. Bir hoca ikiden fazla takımda görev yapamıyor bir sezonda. Ama bir takım 10 hocayla çalışsa bile ses yok. Olmaz böyle şey! O kural gelmeden de düzelmez. Yoksa, yönetici kendi beceriksizliğini hoca üzerinden kamufle eder ve bu böyle devam eder gider.