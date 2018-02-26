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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.02.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Beşiktaş ezeli rakiplerini ikiye katladı!

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Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı çok büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar istatistiklerde, Aykut Kocaman'ın ekibini neredeyse ikiye katladı. Kartal, 3-0 kazandığı Galatasaray derbisinde de benzer istatistikleri yakaladı.

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla 3-1'lik galibiyete uzanan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Beşiktaş, istatistiklerde de rakibine fark attı. İlk yarıda Fernandao'nun golüyle geriye düşen Kara Kartal, ikinci yarıda Vida ve Quaresma'nın (2) golleriyle 3 puana uzanarak, averajla Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ligde 3. sıraya yükseldi.

Maçın ilk 20 dakikasında tutuk bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra ise Fenerbahçe'ye adeta nefes aldırmadı. Karşılaşmayı yüzde 64 topla oynama oranıyla tamamlayan Beşiktaş, diğer istatistiklerde de rakibini geçti. Maç boyunda Şenol Güneş'in ekibi 468 isabetli pas yaparken, Fenerbahçe 227 pasta kaldı. 

Özellikle kanat organizasyonlarında çok etkili olan Beşiktaş, 36-7 orta ve 13-1 isabetli orta istatistiğiyle galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Maç boyunca Beşiktaş, rakip kaleye 17 şut çekerken, bu şutlarda 6 kez isabet sağladı. Fenerbahçe ise 7 şutta 6 kez çerçeveyi buldu ve 1 gol attı. Beşiktaş, 90 dakika boyunca 6 kez korner kullanırken, Fenerbahçe'nin korner sayısı 1'de kaldı.

Galatasaray karşısında da aynı etkiyi gösterdi

Bu sezon evindeki Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini 3 gollü sonuçlarla kazanan Beşiktaş, iki takım karşısında da benzer istatistiklere imza attı. Fenerbahçe önünde yüzde 64'le oynayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da yüzde 60 topa sahip olma istatistiğiyle oynamıştı. Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun golleriyle, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, 409-264 pas üstünlüğüyle rakibini geride bırakmıştı.

Galatasaray karşısında 29 kez kanatlardan orta yapan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu ortalarda 9 kez isabet sağladı. Galatasaray ise bu maçta 7 kez orta yapıp 1 kez isabet sağladı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 7 kez orta yapma şansı bulup bu ortalarda 1 kez isabet yakaladı. Rakip kaleyi bu maçta tam 28 şut çeken siyah-beyazlı ekip, bu şutlarda 9 isabet sağladı ve 3 gol attı.

Galatasaray'ın attığı 9 şutta yakaladığı isabet sayısı 5 olurken, bu mücadelede sarı-kırmızılı ekip gol bulamadı. Karşılaşma boyunca Beşiktaş 9 kez korner kazanırken, Galatasaray'ın korner sayısı ise 2'de kaldı. 

Ezeli rakipleri karşısında bu sezon taraftarı önünde oynadığı 2 derbide 6 puan toplayan Beşiktaş, istatistiklerde de rakiplerini uzak ara geride bıraktı.

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