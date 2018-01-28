Beşiktaş evinde zorlanmadı

Salon: Akatlar
Hakemler: Mehmet Topal, Ramazan Çevik
Beşiktaş: Onur Soydan, Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Yılmaz Baran, Batuhan Avcı, Muhammet Ali Arslan (Oğuzhan Altıntaş, Ahmet Boz, İlker Çakır, Mithat Uykan, Mert Bahar, Murat Üç)
TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik: Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Emin Yıldıran, Ali Samet İçmegiz, Kaan Atmaca (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram)
Setler: 25-18, 25-17, 20-25, 25-22
Süre: 95 dakika (21, 22, 26, 26)
Bu sonucun ardından Beşiktaş 2. galibiyetini elde ederken, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik 16. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-7 üstün geçti. Mola dönüşünde Batuhan ile üst üste sayılar bulan ev sahibi, ilk seti 25-18 önde kapattı.
İkinci sete etkili servisler atarak giren siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-9 önde geçti. Beşiktaş, Batuhan ve Ahmet'in sayılarıyla bu seti de 25-17 kazandı.
Üçüncü sette toparlanan konuk ekip, teknik molayı 12-10 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren misafir takım, seti de 25-20 önde tamamladı.
Oldukça çekişmeli geçen dördüncü sette teknik molayı 12-9 önde kapatan siyah-beyazlılar, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.