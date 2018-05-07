Beşiktaş evinde Kayserispor'u rahat geçti
Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş sahasında 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip bu sonuçla Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano kaydetti. Beşiktaş'ta 61. dakikada Tosic gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kayserispor'da da Umut Bulut 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaparak zirve takibini sürdürürken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano (Dk. 84 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan, Quaresma (Dk. 90 2 Larin), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 63 Necip Uysal)
Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Cinaz, Badji (Dk. 60 Güray Vural), Deniz Türüç, Boldrin (Dk. 67 Kravets), Mendes (Dk. 72 Amorim), Umut Bulut
Goller: Dk. 31 Tosic, Dk. 45 Adriano (Beşiktaş)
Kırmızı kartlar: Dk. 61 Tosic (Beşiktaş), Dk. 90 Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Şamil Çinaz, Dk. 30 Badji (Kayserispor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın şık ortasına arka direkte Tosic kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0
45. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adriano sert bir şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
MAÇTAN NOTLAR
Vagner Love, 7 hafta sonra
Negredo'nun yerine Kayserispor karşısında hücum hattında görev yapan Vagner Love, uzun bir aradan sonra ilk 11'de kendine şans buldu. Siyah-beyazlı formayla son olarak 24. haftadaki Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Brezilyalı futbolcu; Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında kadroda yer alamayan Love, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında yedeklerde olmasına rağmen süre alamadı.
Tosic de ilk 11'de
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic de ilk 11'de forma giydi. Kırmızı kart cezasını talimatlara göre Fenerbahçe ile oynanması gereken ancak siyah-beyazlı takımın çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği maçta çeken Tosic, Vida ile savunmanın göbeğinde görev aldı.
Siyah-beyazlı takımda ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Ryan Babel ile Ricardo Quaresma ilk 11'de sahaya çıktı. Bu arada sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Negredo, koltuk değnekleriyle stada gelerek mücadeleyi izledi. Siyah-beyazlı takımın bir başka sakat oyuncusu Caner Erkin de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Şenol Güneş'in "Dalya" heyecanı
Teknik direktör Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş'ın başında 100. lig maçına çıkarak "Dalya" dedi. Siyah-beyazlı takımdaki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, 3 sezonda 99 kez ekibinin başında yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta 66 galibiyet ve 20 beraberlik alırken, 13 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Güneş, siyah-beyazlı taraftarların kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, "Sözleşmem ne olursa olsun onlar 'git' demedikçe buradan ayrılmam." dedi.
Şu an itibarıyla işini yaptığını vurgulayan Güneş, "Susuyoruz ama sustukça sabrımızın çok zorlandığını görüyoruz. Bu teslim olduğumuzu göstermez. Tam aksine yapıcı olduğumuzu gösterir." ifadelerini kullandı.
Taraftarlardan Güneş'e büyük destek
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Güneş'e tezahüratlarla büyük destek verdi. Tecrübeli teknik adam, tezahüratlar sonrası saha içine girerek taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların Kayserispor maçına ilgisi sezon içindeki geçmiş karşılaşmalara göre az oldu. Vodafone Park tribünlerde boşluklar olduğu görüldü.
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