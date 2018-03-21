Beşiktaş evinde Halkbank'ı devirdi

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Beşiktaş: Seda Zeynep Uslu, Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Reykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Hümay Topaloğlu, Simay Gazi, Marharyta, Ceylan Arısan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Mariana Aydın, Simge Yalçın, Burcu Tutku Yüzgenç, Ceyda Durukan)

Setler: 23-25, 24-26, 25-17, 25-23, 17-15

Süre: 144 dakika (28, 32, 23, 30, 31)





Karşılaşmanın ilk setinde Beşiktaş, teknik molayı 12-10 önde geçmesine rağmen Halkbank, skoru 18-18'de eşitledi ve seti 25-23 kazandı.

İkinci sette Halkbank, Salas ve Ramirez'in etkili ataklarıyla teknik molayı 12-6 önde kapattı. Halkbank, çekişmeli geçen seti 26-24 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.



Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Reykhliuk ile sayılar bulan Beşiktaş, teknik molayı 12-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlı takım, seti 25-17 aldı.



Dördüncü sete iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-5 önde tamamladı. Ev sahibi takım, Şeyma Ercan'ın atak sayılarıyla seti 25-23 aldı ve skoru 2-2 yaptı.



Beşiktaş, daha az hata yaptığı son seti 17-15 kazandı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.



İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 28 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.