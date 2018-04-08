Beşiktaş evinde Bursa'ya yenildi, seride avantajı yitirdi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde beşincinin belli olacağı play-off klasman etabının ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti. Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu beşinci tamamlayacağı seride ikinci karşılaşma, 14 Nisan Cumartesi günü Bursa'da oynanacak.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal
Beşiktaş: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Zeynep Seda Uslu (Pınar Eren, Ceylan Arısan, Marharyta, Hümay Topaloğlu, Simay Gazi)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Dimitrova, Leys, Belien, Nilay Karaağaç, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 22-25, 19-25, 25-19, 11-25
Süre: 90 dakika (23, 26, 23, 18)
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