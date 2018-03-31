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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
31.03.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Beşiktaş evinde Banvit'i devirdi

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Beşiktaş evinde Banvit'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 79-64 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 13, Kenan Sipahi 11, Diebler 3, Weems 4, Lalanne 17, Clark 12, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf 11, Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al, Samet Geyik
Banvit: Thomas 2, Caloiaro 6, Taylor 10, Rautins 16, Vidmar 6, Şehmus Hazer, Erkin Şenel 3, Rıdvan Öncel 11, Kulig 10
1. Periyot: 24-19
Devre: 47-34
3. Periyot: 60-50

Beşiktaş Sompo Japan'ın basketleriyle başlayan karşılaşmada Banvit, Rautins'in etkili performansıyla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 13-11 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın 8. dakikasında Banvit, Taylor'ın üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi:15-16. Lalanne ile pota altından rahat skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta siyah-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak farkın kapanmasını engelledi ve 14. dakikaya 32-26 üstünlükle girdi. Pota altını iyi savunan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Adams'ın üç sayılık basketleriyle başlayan seride 10 sayı kaydetti. Son dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (44-29) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstünlükle gitti.

Lalanne'nin basketiyle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıdaki performansını bir süre devam ettirdi ve 25. dakikaya 55-40 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan üçüncü çeyreği de 60-50 önde bitirdi.

Son periyoda iyi başlayan Banvit, 7-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 64-57. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve 13-0'lık bir seriyle kontrolü yeniden ele alan Beşiktaş Sompo Japan, 27. dakikada skoru 79-60 yaptı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı da 79-64 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini alırken, Banvit ise 9. kez yenildi.

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