Beşiktaş evinde Antalyaspor'u rahat geçti

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 82 Necip Uysal), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 87 Negredo)

Antalyaspor: Boffin, Celutska, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro (Dk. 36 Zeki Yıldırım), Charles, Maicon, Danilo (Dk. 62 Aydın Karabulut), El Kabir (Dk. 79 Emre Güral), Eto'o

Goller: Dk. 45+4 Pepe, Dk. 64 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Özyakup, Dk. 58 Tosic, Dk. 90+1 Beck (Beşiktaş), Dk. 33 Danilo, Dk. 45+1 Celutska, El Kabir (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 63 Diego (Antalyaspor)



MAÇIN GOL DAKİKALARI

45+4. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Boffin'i geçen topu arka direkte Pepe kafayla filelere gönderdi: 1-0

64. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.



LUCESCU TRİBÜNDE!

Milli takımlar teknik direktörü Lucescu Beşiktaş Antalyaspor maçını izlemek için vodafone arena ya eski kaptan tayfur Havutçu ile geldi.

ANTALYA TARAFTARI TRİBÜNDE

Vodafone arena stadına sadece Antalyasporlu taraftarlar sokuldu ve Antalyasporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maç öncesi yerini aldılar.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI CEZA NEDENİYLE YOK

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemeyecek. Turkcell Süper Kupa’da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

TAMER TUNA’YA TEBRİKLER

Beşiktaş’ın eski antrenörü ve Göztepespor Teknik Direktörü Tamer Tuna dün Vodafone Arena Stadında siyah beyazlı yöneticiler tarafından tebrik edildi. Tamur Tuna ise “Sezon başı maçlar stresli olur. Her iki takımda kazanabilirdi” diyerek eksik oyuncuları bulunduğunu söyledi.

SÜLEYMAN SEBA ANILDI

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba dün Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi sevdiği “Eski dostlar” şarkısı çalındı. Tribünlere ise Seba’nın resimleri ve sözleri olan 3 özel pankart asıldı. Seba’nın “Beşiktaş’ı üzmeyin” pankartı dikkat çekti

KAHRAMAN EREN’E SAYGI DURUŞU

Maçka’da teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren dün maç öncesi saygı duruşu ile anıldı. Antalspor taraftarları terörü lanetleyen slogan attı.