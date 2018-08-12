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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.08.2018 - 12:03 , Son Güncelleme:

Beşiktaş evinde, Akhisarspor'u devirdi, 3 puanı kaptı!

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Beşiktaş evinde, Akhisarspor'u devirdi, 3 puanı kaptı!

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, neredeyse maç boyunca kontrolünü elinde tuttuğu maçta bol pozisyon üretti. Siyah beyazlılara galibiyete getiren golleri, 39. dakikada Pepe ve 42. dakikada Babel kaydetti. Konuk ekip Akhisarspor'un tek sayısı ise 56. dakikada golcü oyuncu Seleznov'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş lige evinde kayıpsız başlarken, sezonu Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Akhisarspor ise lige puansız bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş evinde, Akhisarsporu devirdi, 3 puanı kaptı

NOTLAR:

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK 
Teknik direktör Şenol Güneş, Akhisarspor karşısında kadroda değişikliğe gitmedi. Kalede UEFA Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi Tolga Zengin'e şans veren tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Necip ve Caner'den oluşturdu. Orta sahada Medel, Tolgay, Oğuzhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Şenol Güneş, ileri uçta ise Lens, Babel ve Larin'e şans verdi.

SİYAH BEYAZLILAR İÇ SAHADA 44 MAÇTIR YENİLMİYOR 
Beşiktaş, Süper Lig karşılaşmalarında iç sahada 44 maçtır mağlup olmuyor. Siyah beyazlılar ligdeki son mağlubiyetini 2015-16 sezonunun 13'üncü haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugünkü rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak almıştı. Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 44 karşılaşmada 37 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. 

VIDA VE ATIBA KADRODA YOK, ADRIANO YEDEK KULÜBESİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası finalinde forma giyen ve takıma geç katılan Domagoj Vida'yı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş ayrıca, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten ve yurt dışı kamplarının ardından takıma dahil olan Kanadalı Atiba Hutchinson'ı da Akhisarspor maçının kadrosuna almadı. Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve LASK Linz karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı Adriano Correira ise Akhisar maçına yedek kulübesinde başladı.

MIRCEA LUCESCU VE TAYFUR HAVUTÇU TRİBUNDE
Beşiktaş'ın Akhisarspor'u konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da tribünden takip etti. Rumen teknik adamın yardımcısı Tayfur Havutçu da mücadeleyi deneyimli çalıştırıcı ile birlikte izledi.

ÇİFT KUPALI AKHİSAR
Beşiktaş'ın konuğu olan Akhisarspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Ege temsilcisi, bu sezonun açılışında da son şampiyon Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Akhisarspor'un Boşnak teknik direktörü Safet Susic, Beşiktaş karşısında şu 11'e şans verdi: Fatih - Vrsajevic, Mustafa, Caner, Lopes, Ömer Bayram, Bilal, Aykut, Sissoko, Larsson, Seleznov.

SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig ilk hafta müsabakasına siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı takımlarını yeni sezonun ilk lig maçında yalnız bırakmazken, stadyumun büyük bölümünü doldurdu. Az sayıda Akhisarspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı takip etti.

Beşiktaş evinde, Akhisarsporu devirdi, 3 puanı kaptı

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