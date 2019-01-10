Beşiktaş Esports Akademi takımına yeni sponsor
2019 yılı sezonu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Esports League of Legends takımı, Türkiye’nin odağı insan olan ilk ve tek teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Spor kulüpleri arasında dünyada bir ilki gerçekleştirerek Espor şubesini kuran Beşiktaş JK, League of Legends takımı ile yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Sportif anlamda başarılı bir sezonu geride bırakan, 2019 yılında da League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş Esports, sponsorluklarla da güçlenmeye devam ediyor. Beşiktaş Esports League of Legends Akademi Takımı, Türkiye’nin odağı insan olan ilk ve tek teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzalayarak gücüne güç kattı.
Tink ile yapılan anlaşma kapsamında; Beşiktaş Esports League of Legends Akademi Takımı’nda yer alan oyunculara; öğrencilerine yazılım ve girişimcilik konusunda yetkinlik kazandırarak 21. yüzyıla hazırlayan Tink ile eğitimlerini de profesyonel kariyerleri ile eş zamanlı sürdürme imkanı sağlanacak.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin olarak görüşlerini belirten Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş olarak espor branşına yatırım yapan dünya çapında ilk spor kulübüyüz. Günün gerektirdiği, gelecek için de daha da iddialı gelen Espor’a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Diğer branşlarımızda olduğu gibi burada da hem sportif başarıları, hem de güçlü işbirlikleri ile hedeflerimizi her zaman yükseğe koyuyoruz. İnanıyorum ki 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da Espor takımlarımız güzel başarılar kazanacak” dedi.
Tink Kurucusu Zeynep Dereli, “Geleceğin teknoloji okuryazarlarını ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Tink, Beşiktaş Espor Takımı ile yaptığı bu önemli anlaşma ile geleceğin mesleklerinden olan Esporculara profesyonel hayatlarının yanı sıra eğitim hayatlarını da devam ettirme imkanı sağlıyor. Tink’li öğrencilere de Esporu tanıma ve kendilerini geliştirme yolunu açıyor. Sporu ve geleceği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Hem antrenman hem ders bir arada
Beşiktaş League of Legends Akademi Takımı antrenmanlarını Tink’nin Sancaktepe kampüsünde kendileri için özel olarak hazırlanan antrenman odasında gerçekleştirecek. Lise çağındaki oyuncular ise Tink’in sağladığı Espor bursu ile eğitim hayatlarına devam edecek. Profesyonel kariyerleri ile eğitimlerini bir arada sürdürmesi için fırsat oluşturan Tink, oyunculara çok yönlü bir gelecek sağlamak adına önemli bir rol oynayacak.
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