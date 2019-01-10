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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
10.01.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş Esports Akademi takımına yeni sponsor

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Beşiktaş Esports Akademi takımına yeni sponsor

2019 yılı sezonu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Esports League of Legends takımı, Türkiye’nin odağı insan olan ilk ve tek teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Spor kulüpleri arasında dünyada bir ilki gerçekleştirerek Espor şubesini kuran Beşiktaş JK, League of Legends takımı ile yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Sportif anlamda başarılı bir sezonu geride bırakan, 2019 yılında da League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş Esports, sponsorluklarla da güçlenmeye devam ediyor. Beşiktaş Esports League of Legends Akademi Takımı, Türkiye’nin odağı insan olan ilk ve tek teknoloji koleji Tink ile sponsorluk anlaşması imzalayarak gücüne güç kattı.

Tink ile yapılan anlaşma kapsamında; Beşiktaş Esports League of Legends Akademi Takımı’nda yer alan oyunculara; öğrencilerine yazılım ve girişimcilik konusunda yetkinlik kazandırarak 21. yüzyıla hazırlayan Tink ile eğitimlerini de profesyonel kariyerleri ile eş zamanlı sürdürme imkanı sağlanacak.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin olarak görüşlerini belirten Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, “Beşiktaş olarak espor branşına yatırım yapan dünya çapında ilk spor kulübüyüz. Günün gerektirdiği, gelecek için de daha da iddialı gelen Espor’a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Diğer branşlarımızda olduğu gibi burada da hem sportif başarıları, hem de güçlü işbirlikleri ile hedeflerimizi her zaman yükseğe koyuyoruz. İnanıyorum ki 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da Espor takımlarımız güzel başarılar kazanacak” dedi.

Tink Kurucusu Zeynep Dereli, “Geleceğin teknoloji okuryazarlarını ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Tink, Beşiktaş Espor Takımı ile yaptığı bu önemli anlaşma ile geleceğin mesleklerinden olan Esporculara profesyonel hayatlarının yanı sıra eğitim hayatlarını da devam ettirme imkanı sağlıyor. Tink’li öğrencilere de Esporu tanıma ve kendilerini geliştirme yolunu açıyor. Sporu ve geleceği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Hem antrenman hem ders bir arada

Beşiktaş League of Legends Akademi Takımı antrenmanlarını Tink’nin Sancaktepe kampüsünde kendileri için özel olarak hazırlanan antrenman odasında gerçekleştirecek. Lise çağındaki oyuncular ise Tink’in sağladığı Espor bursu ile eğitim hayatlarına devam edecek. Profesyonel kariyerleri ile eğitimlerini bir arada sürdürmesi için fırsat oluşturan Tink, oyunculara çok yönlü bir gelecek sağlamak adına önemli bir rol oynayacak.

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