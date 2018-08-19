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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSpor Beşiktaş, Erzurumspor'u muhteşem geri dönüşle devirdi: 3-1
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Spor Arena
19.08.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Erzurumspor'u muhteşem geri dönüşle devirdi: 3-1

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Beşiktaş, Erzurumspor'u muhteşem geri dönüşle devirdi: 3-1

Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 2. dakikasında Erzurumspor'da Munsy'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruş etkili olmadı. İlk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 13. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Gökhan Gönül'ün hatalı pasında Beşiktaş kalesinde tehlikeli bir atak yaşandı. Emrah'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topta yine yaşanan tehlikede kaleci Tolga topu kornere çeldi. Erzurumspor 15. dakikada golü buldu. Üst Üste yaşanan kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmadı. Scuk yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Erzurumspor Beşiktaş kalesine yine çok etkili geldi. Emrah'ın yerden sert ortasında topa kimse dokunamadı. 30. dakikadan 33. dakikaya kadar Erzurumspor, Beşiktaş kalesinde 3 tehlikeli atak yarattı. 37. dakikada Oğuzhan oyundan çıkarken yerine Caner Erkin girdi. 40. dakikada ev sahibi etkili geldi ancak pozisyondan gol sesi çıkmadı. İlk yarı Erzurum'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş 53. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru eşitledi. 58. dakikada Medel'in aşırtma vuruşu auta çıktı. 72. dakikada Beşiktaş'ta Necip'in yerine Lens oyuna girdi. 76. dakikada Quaresma'nın ortasında Negredo harika topuk golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 80. dakikada Negredo'nun yerine oyuna Tolgay Arslan dahil oldu. 85. dakikada kazanılan penaltıyı Quaresma gole çevirerek takımına rahat bir nefes aldırdı ve skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-Beyazlılar puanını 6'ya çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı puansız kapatan Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un karşılaşmasında kazanan çıkmadı: 1-1. Ev sahibi ekibin ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 28'inci dakikada Muriqi atarken, 66'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki7 Beşiktaş236
2Önceki1 Yeni Malatyaspor236
3Önceki3 Kayserispor224
4Önceki5 Konyaspor214
5Önceki1 Galatasaray123
6Önceki3 Başakşehir123
7Önceki5 Kasımpaşa113
8Önceki17 Trabzonspor203
9Önceki7 Fenerbahçe203
10Önceki9 Sivasspor2-13
11Önceki10 Çaykur Rizespor2-11
12Önceki12 Akhisar Bld. Spor2-11
13Önceki12 Bursaspor2-11
14Önceki17 Antalyaspor2-21
15Önceki14 Alanyaspor1-10
16Önceki15 Ankaragücü1-20
16Önceki15 Goztepe Sk1-20
18Önceki10 Erzurumspor2-30
Puan durumu

HAKEMLER: Serkan Çınar , Süleyman Özay , Erdem Bayık

AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic (Dk. 57 Onur Ayık ), Caner , Mustafa , Ömer , Serginho , Sissoko , Lopes (Dk. 22 Güray ), Bilal (Dk. 57 Onurcan ), Manu , Seleznyov

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Brabec , Fink , Mehmet , Robin , Saadane , Ali , Musa (Dk. 80 Mustafa), Aminu (Dk. 85 Oğulcan), Samu , Muriqi

GOLLER: Dk. 66 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 28 Muriqi (Çaykur Rizespor),

SARI KARTLAR: Fink (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Seleznyov (Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Seleznyov’un ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan direkte patladı.

7'nci dakikada bu kez Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Fink’in ortaladığı topa Muriqi kafayı vurdu, kaleci Fatih son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15'inci dakikada Akhisarspor yine direği geçemedi. Bilal’in ceza alanına gönderdiği top savunmadan sekip Manu’nun önüne düştü. Manu yakın mesafeden vurdu, direk gole izin vermedi.

20'nci dakikada Robin’in pasında Musa bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Musa’nın plasesini kaleci Fatih çıkardı.

28'inci dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Aminu’nun ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Samudio kaleci Fatih’i çalımladı. Samudio kaleye vurmak yerine topu bomboş durumdaki Muriqi’e aktardı. Arnavut futbolcu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

45+2'nci dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Fink’e tüküren Seleznyov, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahasında çektiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

54'üncü dakikada yine direkler golü engelledi. Samudio’nun ortasına Aminu kale dibinde vurdu. Top üst direkten döndü.

59'uncu dakikada Akhisarspor 3. kez direğe takıldı. Güray’ın pasında Manu’nun şutu üst direkten döndü.

66'ncı dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ömer’in içeriye doldurduğu topu kapan Mustafa kaleci Gökhan’ın büyük hatasını affetmedi, skoru dengeledi: 1-1.

82'nci dakikada Robin’in şutu kendi takım arkadaşından döndü. Pozisyonu takip eden Aminu müsait durumda sert vurdu ancak top yandan auta çıktı.

90+4'üncü dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılan Manu kaleci Gökhan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak golü kaçırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Erzurumsporu muhteşem geri dönüşle devirdi: 3-1

 

 

 

Beşiktaş, Erzurumsporu muhteşem geri dönüşle devirdi: 3-1

 

 

 

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.

Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONUN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi.
Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

25 GÜNDE ALTINCI MAÇ

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti. Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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