Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası "Beşiktaş - BB Erzurumspor" maçıyla açılıyor. Siyah-beyazlılardaki eksiklere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 geçen, rakibi fazla yabancı oyuncu oynattığı için 3-0 hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, 19. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
- Siyah beyazlılarda 5 eksik var! Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre kadro dışı, Domagoj Vida ise sarı kart cezalısı.
- Vodafone Park'ta oynadıkları son 3 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildiler.
- Gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. 11 yıl aradan sonra Beşiktaş forması giyen Burak, taraftarı önüne 4 bin 72 gün sonra çıkacak. Tribünlerin tepkisi merak konusu...
BB Erzurumspor
- Arsen Khubulov dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Mehmet Özdilek'in öğrencileri geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 2-1 kaybetti ve ligdeki 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.
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