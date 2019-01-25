Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...
GeriFutbol Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.01.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor! Siyah-beyazlılarda 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası "Beşiktaş - BB Erzurumspor" maçıyla açılıyor. Siyah-beyazlılardaki eksiklere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Beşiktaş

- Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 geçen, rakibi fazla yabancı oyuncu oynattığı için 3-0 hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, 19. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

- Siyah beyazlılarda 5 eksik var! Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre kadro dışı, Domagoj Vida ise sarı kart cezalısı.

- Vodafone Park'ta oynadıkları son 3 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildiler.

- Gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. 11 yıl aradan sonra Beşiktaş forması giyen Burak, taraftarı önüne 4 bin 72 gün sonra çıkacak. Tribünlerin tepkisi merak konusu...

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Beşiktaş - Bşb. Erzurumspor
    3
    MS1
    1,15
    21953kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

BB Erzurumspor

- Arsen Khubulov dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Mehmet Özdilek'in öğrencileri geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 2-1 kaybetti ve ligdeki 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 25 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 25 Ocak Cuma iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Odion Ighalo için heyecanlandıran açıklama! F.Bahçe ve G.Saray...

Yeni Malatyaspor, İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor!

Tolunay Kafkas: 'Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz'

Okay Yokuşlu: Emre Mor hakkında konuşmam