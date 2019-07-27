Beşiktaş - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol ekibi Eibar ile karşılaşacak. Türk taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri sabah saatlerinden itibaren merak konusu. Peki, Beşiktaş - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarına devam ediyor. İstanbul'da iki hazırlık maçı oynayan Siyah Beyazlı takım, iki maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup eden Beşiktaş, bu kez bir İspanyol takımı ile mücadele edecek.
Saat 18.00’de başlayacak Beşiktaş - Eibar maçı, Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
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