Beşiktaş efsaneleri sahada
Beşiktaş tarihine damgasını vuran futbolcular Masterler takımı oluşturdu.
Beşiktaş Sporcular derneği Başkanı Başkan Süleyman Oktay Zafer Öğer, Gökhan Keskin, Kubilay Erel, Ömer Gülen, Gökhan Güldağ, Recep Çetin, Saffet İşler, Aydın Kahraman, Olcay Doğu, İskender Öksal, Adem İbrahimoğlu, Mehmet Aksu, Ozan Köprülü, Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın, Ali Gültiken, Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Ziya Doğan, Mehmet Özdilek, Metin Uzun, Hüsamettin Gökçen, Ramazan Kutlu'dan kurulu takım Kınalıada'da şov yaptı.
Siyah beyazlı masterler önümüzdeki ay Almanya'da turnuvaya katılacaklar.
Başkan Süleyman Oktay "Vodafone'de lokalimizi kurduk. Tüm emeği geçmiş futbolcular ile bütünleştik. Çok güçlü teknik kadromuz var. Gittiğimiz her turnuvada inanılmaz kalabalık tarafından karşılanıyor ve ve futbolumuz ile şov yapıyoruz. Turnuvalardan sonra taraftarlarımız ile bütünleşmemiz ve fotoğraflar çektirmemiz bizleri duygulandırıyor" dedi.
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