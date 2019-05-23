Beşiktaş düğmeye basıyor!
Siyah beyazlıların yeni yönetim kurulu, önümüzdeki salı günü toplanarak, önce kendi arasında görev dağılımı yapacak. Kritik toplantıda daha sonra 2019-20 sezonunun transfer planlaması yapılacak.
Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki salı günü yapacağı toplantıyla önce görev dağılımı yapacak, ardından da transfer planlamasını yapacak. Toplantıda gidecek oyuncular için son karar verilecek ve alınacak oyuncu listesi de masaya yatırılacak.
Yönetici Umut Güner, “Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesiyle transfer çalışmalarına başlayacağız. Öncelikle takımdan gitmesi gereken oyuncuları tespit edeceğiz. Kaleci Tolga, Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek’in sözleşmeleri bitti. Bu isimler için yeni hocanın değerlendirmesi de dikkate alınabilir” dedi.
Diğer yandan siyah beyazlılar dış transferde Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç ile Benfica’dan defansif orta saha Alfa Samedo, Perth Glory’den sol stoper Jason Alan Davidson ve Chelsea’den merkez savunmacı Michael Hector için çalışmalarını sürdürüyor.
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