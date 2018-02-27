Beşiktaş Dostları Derneği 95 çam ağacı dikti
Beşiktaş'ta 2000'i aşkın kongre üyesinin oluşturduğu Beşiktaş Dostları Derneği, Cumhuriyetimizin 95'nci yılı nedeniyle Büyükada'ya 95 çam ağacı dikti.
Başkan Bülent Deriş ve Asbaşkan Dinçer Akbulut ve yöneticiler sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğu içinde olduklarını belirtirken Büyükada'da Beşiktaş camiası olarak her türlü etkinliğe katıldıklarını belirttiler. Beşiktaş Dostları Derneği önümüzdeki günlerde Afrin'de mücadele eden kahraman Asker ve polislere'de destek amaçlı bir organizasyon yapacaklarını belirttiler
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