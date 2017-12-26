Beşiktaş Dostları 2017'yi uğurladı

Süper ligde yaşanan şampiyonluğun kulübün çıtasını yükselttiğini belirten Başkan Bülent Deriş "Kulüp menfaatlerinde çalışıyoruz. 2018 yılına ait süper takvimler yaptırdık. Takımımızı her şartta destekleyeceğiz ve bu yıl yine şampiyonluk yaşayacağız" dedi. Geceye Beşiktaş Dostları Derneği yöneticileri Tıp dünyasının ünlü isimleri Sedat Güven, Doç. Dr. Furkan Kaya, Dr. Rauf Hoşkal, Dr. Mümtaz Özarar, Dr. Cengiz Sepkin, Doç.Dr. Erol Çelik, Dr. Servet Sepkin, Cihangir Kadakal, Muhittin Yegül, Dinçer Akbulut, Ahmet Domaç katıldılar.