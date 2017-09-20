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Beşiktaş disipline sevk edildi

TFF, Beşiktaş'ın talimatlara aykırı hareketlerin sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Hürriyet Haber
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1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BeşiktaşPFDKdisiplin
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