Beşiktaş disipline sevk edildi

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.