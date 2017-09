Beşiktaş dikkat sakın derbiye takılma

1- Çarpıcı bir derbi izledik. Bunu sağlayan hocalar mı, hakem miydi? Bu arada Kocaman ve Uslu hakemi beğenmedi...

2- Derbi faturası Beşiktaş’ı bir nevi final maçına çıkacak Trabzon ve bugünkü Leipzig karşısında olumsuz etkiler mi?

3- F.Bahçe derbiyi aldı ama futbolu pek tatmin edici bulunmadı. Gelecek için derbideki oyunun bir önemi var mı?

4- Ali Koç, F.Bahçe başkanlığına adaylık için 1907 Başkanlığı’nı bıraktı. 2018’de seçilir mi?

5- Uslu’nun Caner’in özel hayatına girmesi ve Fikret Orman için ‘Arsen Orman’ demesine, ne dersiniz?

6- Tudor’un 2 bek çıkarıp 2 kanat alması tutucu ligimiz için cüretkârdı. Sizce de öyle mi?

MEHMET Y. YILMAZ:

1- NEGREDO DAHA ERKEN GİRSE BEŞİKTAŞ, HAKEMDEN YAKINMAZDI

Önce hocalar... Güneş’in küfür ettiğini herkes gördü. Hoca böyle olunca, Quaresma neden kırmızı gördü sorusu havada kalıyor. Talisca-Negredo değişikliği erken olsaydı, Beşiktaş’ın hakemden yakınmasına gerek kalmayabilirdi. Beşiktaş’ın şuursuzca yüklendiği dakikalarda F.Bahçe’nin yine geçen sezon gibi yan ve geri paslara dönmesi, kimsenin top almak için kendini göstermemesi de hakemin hatası değildi. Hasan Ali’nin sakatlandığı pozisyonu izleyin. Takım oyunu oynansaydı sakatlanmasına neden olacak duruma düşmezdi. Cenk’in penaltı pozisyonu dışındaki hatalar, her iki takım için de eşit.

2- KULÜBESİ EKSİKLİKLERİ HİSSETRİMEYECEK YAPIDA

Beşiktaş eksiklik hissetmeyeceği bir kulübeye sahip. Hissediyorlarsa transfere bu kadar parayı harcayana bakmalı.Yanal’ın ekibi, eski Trabzonspor’a en yakın ekip. Sorun, bu kentin futbol medyasında ve futbol kamuoyunda. Yanal giderse, bu sezon Trabzon için kesin olarak biter.

3- EKİCİ ÇIKIP TOPAL GİRİNCE FENER GEÇMİŞE IŞINLANDI

TAKIMLAR 11-11’ken Fenerbahçe pozisyon vermediği gibi bir çok pozisyon yakaladı. Quaresma’nın atılmasıyla, Neto’nun atılması, dizilişte farklı sonuçlar yaratır. Ekici’nin oyundan çıkıp, Topal’ın girmesi, F.Bahçe’yi geçmişe doğru ışınladı. Fenerbahçe ritmini yeni yeni buluyor.

4- ŞİMDİDEN BİR GALİP İLAN ETMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Koç’un adaylığını önemsiyorum. Bir tarafta yıllardır bu kulübü yöneten, önemli tesisler yapan, büyük işler başaran bir başkan var. Diğer tarafta da genç, kendine güvenen, ekip çalışmasına yatkın vizyoner bir aday. Birisinin yaptıkları, neleri yapabileceğini de gösteriyor. Diğeri ise projeleriyle öne çıkacak. Galip ilan etmek için erken.

5- CANER AÇIKLAMASI AYIP BUNLARA KULAK ASMASIN

Ayıp. Caner’in özel hayatı kendisini ilgilendirir. Özel hayatında ne var ki? Önerim kulak asmasın. ‘Arsen Orman’ benzetmesi de yakışık değil. Uslu özel hayatında kibar biri. Düşünülmesi gereken, oyunu, nasıl olup da bu hale getirdiğimiz.

6- F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ’A KARŞI DA YAPABİLİR Mİ?

Tudor, dahilik ile delilik arasında gidip geldi. Kazanınca skor basınımız dahilik mertebesine yükseltti. Ama rakip F.Bahçe ve Beşiktaş gibi hızlı ve dikine oynayan bir rakip olsaydı, sonuç ne olurdu? Bursalılar son pası iyi atamadıkları için en az 6 gol pozisyonuna giremeden, topu kaybetti.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın en önemli olayı: Trabzonspor stadında Sedat Peker için yapılan eylem ve buna herkesin sessiz kalması.

Haftanın takımı: Alanyaspor

Haftanın hocası: Saffet Susic

Haftanın oyuncusu: Vagner Love

Haftanın hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR VARDAN:

1- DERBİ KAOTİKTİ, HAKEM ÜÇ KRİTİK HATA YAPTI

ÇARPICILIĞI kırmızı kartlardan ve bir noktadan sonra kaotik olma halinden kaynaklandı. Yoksa ortada futbol adına özel bir şeyler yoktu. Zaten bizde derbi kaos, gerilim ve yer yer kora kor mücadeledir. F.Bahçe-Beşiktaş eşleşmesinde ise gerilime kapılıp istediğini alamayan Beşiktaş oluyor. Hakemse maça üç hatasıyla damga vurdu: 1-Quaresma’yı daha önceden atmalıydı. 2-Negredo’nun golü ofsayt değildi (fatura yardımcının). 3-Cenk’e yapılan penaltıydı.

2- DERBİ SONUCU, LEIPZIG MAÇINI ÇOK ETKİLEMEZ

Leipzig maçında derbinin çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Almanlar geçen yılki flaş görüntüsünden uzak ama yine de zorlu bir rakip. Neticede bir Alman da! Klişe bir uyarıda bulunayım: ‘Werner’e dikkat!’ Trabzon maçı ise 3 eksikle de atlatılabilir ama bordo-mavililer de F.Bahçe ve Başakşehir maçlarında bu tür randevularda daha iyi performans ortaya koyduklarını gösterdi.

3- 9. HAFTADAKİ GALATASARAY DERBİSİ KONUMU BELİRLER

Derbi oyunu özel bir gayretin ifadesiydi, çünkü F.Bahçe’nin derbileri farklı oynadığı, farklı bir ruhla sahaya çıktığı malum. Bir seri gerekiyor. 9. haftadaki G.Saray maçı ilk yarıda konumu için önemli. Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş gibi en zor duraklara da uğradıklarını da hatırda tutalım.

4- BAYRAĞI KOÇ’UN ALMASI ŞAŞIRTICI OLMAYACAKTIR

Türkiye toplumu uzun iktidarları sever. Ama Yıldırım’ın yerine Koç’un geçmesi hem şaşırtıcı değil hem de bir tür bayrak değişimi. Koç, enkaz da devralmayacak. Ben değişimden yanayım.

5- MAHMUT USLU, AKİLLİKTEN UZAK BİR YÖNETİCİ TİPİ

Mahmut Uslu demode, gerilimden beslenen, kaybetmeye tahammülsüz, öfkesini sınırlayamayan, sakinlikten, akillikten uzak ve Türkiye’deki futbol ortamının düzeyini gösteren bir yönetici tipi. Koç’la yaşanacak değişimde bu profillere de veda edilmeli.

6- GALATASARAY HIZINI HİÇ DÜŞÜRMEMEK ZORUNDA

Keanu Reeves’ün başrolünü oynadığı ‘Hız-Speed’ filmi için yabancı bir eleştirmen, “Hızlı olmak zorunda. Çünkü durduğunda her şeyin ne kadar bildik, ne kadar tanıdık olduğunu gösteriyor” demişti. Tudor’un G.Saray’ının büyüsü de durduğu an bozuluyor. Yaratıcılığı kısıtlı, enerjiye dayalı bir takım. Daha yaratıcı olması şart.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Trabzonspor tribününde, Sedat Peker’e çocuklar üzerinden yapılan güzelleme(!)

Haftanın takımı: Gençlerbirliği

Haftanın hocası: Mesut Bakkal

Haftanın oyuncusu: Adis Jahoviç

Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR MELEKE:

1- DERBİLER HEYECAN VAAT EDİYOR

Bence bir numaralı değişim, oyuncu kalitesi. Daha önce bir derbide Negredo, Pepe, Quaresma, Oğuzhan, Janssen, Isla, Ekici ve Valbuena gibi bir çok kaliteli adamı bir arada sahada görmüş müydük? Bence hayır... Bu yıl G.Saray-F.Bahçe-Beşiktaş arasındaki her derbi büyük heyecan vaat ediyor. Hakem 11 kritik karar vermiş; 8’i doğru, 3’ü yanlış. Bir futbolcu 11 kritik işin 8’ini doğru yaptığında ‘iyi maç geçirdi’ deriz. Ama söz konusu hakem olunca değerlendirmemiz değişiyor. Hakemin hatalarını insani buluyorum ben.

2- GÜNEŞ, NEDEN GERİLİYOR?

Güneş’in F.Bahçe maçlarına özgü gerilimi olmasa, bu kadar büyük hasar olmayacaktı belki de. 3 puan kaybedebilirsiniz, ancak neden kontrolü yitiriyorsunuz, onu anlamıyorum doğrusu. Beşiktaş’ın kadrosu geniş; Leipzig’e Oğuzhan-Quaresma-Atiba, Trabzon’a Tolgay-Negredo-Medel’le çıkabilir; her iki 11 de as kadro hissiyatı verir. Leipzig’li Augustin, harika bir santrfor. Ona dikkat edilirse, 4-4-2 oynayan bir takımın Beşiktaş’tan orta sahayı alabileceğini düşünmüyorum ben.

3- FENERBAHÇE’DE GRAFİK DİKEY

FENERBahçe, henüz gelişimi devam eden bir takım. Temmuz’da, hazırlık kampında yaşanması gereken süreci, ancak Eylül sonunda yaşıyorlar. Transferler yavaş yavaş takıma katılıyor, ideal 11’i ve dizilişi yeni yeni buluyorlar. Aykut Kocaman’ın derbide denediği 4-3-2-1 dizilişini umut verici buldum, Giuliano ve Valbuena’nın verimleri arttığı gibi, Dirar mecburiyeti de ortadan kalktı. Bence grafikleri dikey.

4- SOKAK SEÇSE ALİ KOÇ BAŞKAN OLUR

FENERBAHÇE Başkanı’nı sokaktaki sporsever seçse, Ali Koç başkan olur gibi hissediliyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçelilerin kalbini kazanmış, gelecek için heyecan duydukları bir isim. Ama seçimi kongre yaptığı için ve Türkiye’de kongreler genelde kamu düşüncesini yansıtmadığı için neticeyi kestirmek zor. Türkiye’de iyi projesi olanlar değil, seçim mühendisleri kazanıyor çünkü sandıkta...

5- CANER İÇİN SÖYLENENLER ÇOK ÇİRKİN

Uslu’nun Caner’le ilgili söyledikleri çok çirkin. Caner, 29 yaşında bir genç adam, hepimiz gibi hataları-sevapları olacak. Deneyecek-yanılacak, bir daha deneyecek, bir daha yanılacak. Yaşamak böyle bir şey. Bir kere dünyaya geliyoruz, daha önce hiç gelmedik, yaşamakla ilgili geçmişten gelen bir tecrübemiz yok. Uslu’nun kimseyi yargılama yetkisi yok, kimsenin onu yargılama yetkisi olmadığı gibi. Orman’la ilgili söylediklerine herhalde Orman yanıt verir, yaşları ve pozisyonları yakın.

6- BU HAMLELER LİG İÇİN UMUT VERİCİ

Değişikliklerin heyecan verici olduğuna katılıyorum ama skoru bu değişikliklerin getirdiği kanaatinde değilim. Zaten ikinci devrenin ilk 20 dakikasında iş tek kaleye dönmüştü, Galatasaray rakip sahaya yığılmıştı, gol geliyorum diyordu her an. Ama 39’luk genç bir teknik adamın, bitime yarım saat kala böyle radikal bir hamle yapması, oyunu etkilesin ya da etkilemesin, kesinlikle Süper Lig için heyecan ve umut verici.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: İlk derbide kontrolün bu denli kaybolması, bel altı açıklamalar, gelecekle ilgili endişelendirdi.

Haftanın takımı: Fenerbahçe

Haftanın futbolcusu: Adis Jahovic

Haftanın teknik direktörü: Safet Susic

Haftanın hakemi: Fırat Aydınus

MEHMET ARSLAN:

1- QUARESMA’NIN SUÇU YOK MU?

Kocaman, takımını hem taktiksel hem psikolojik olarak iyi hazırlamış. Beşiktaş ise 2 yıldır F.Bahçe derbileri öncesi yaşadığı gerilime bir kez daha yenik düştü. Kırmız kart ve penaltılar doğruydu. Sadece Negrado’nun verilmeyen ve ofsayt olmayan golü hataydı. Ama sonuç ne olursa olsun, hakemi eleştirmeye hazırız! Peki Quaresma suçsuz mu?

2- LIVERPOOL MAÇINI UNUTMASIN

Korkuyorum. Beşiktaş’ın derbiye takılıp Leipzig’e motive olamamasından korkuyorum. Yine bir Fenerbahçe maçı sonrası “Sivas’a PAF takımıyla çıkalım mı?” tartışmasıyla Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçı oynanmıştı. Sonuç çok üzücüydü. Taraftarı da, camiası da, yönetimi ve teknik heyeti de bu tehlikeyi görmeli. Beşiktaş bu mağduriyet duygusundan çıkmalı.

3- ZOR MAÇ KOTASINI DOLDURDU

Sezon başından beri söylüyorum, “Hiçbir takım için erken konuşmayın mahcup olursunuz” diye. İşte Fenerbahçe işte Kocaman. Her geçen gün üstüne koyarak geliyor Fenerbahçe. “Bu takıma inanmasam burada olur muyum” demişti bir sohbetimizde Kocaman. Şu anda istenilen seviyede değiller. Ama çok daha iyi olacakları muhakkak. Sadece özgüvene ve birkaç galibiyete ihtiyaçları vardı. Ve zor maç kotasını da doldurdu Fenerbahçe.

4- ALİ KOÇ EZBERLERİMİZİ BOZACAK

Bunu konuşmak için çok erken. Ama sevindirici olan şu; F.Bahçe dediğinizde öyle güçlü isimler başkanlık koltuğuna aday oluyor ki, camianın bu yanına ister istemez hayran oluyorsunuz. İkinci sevindirici yan ise Koç’un üslubu. 1907 gecesinde, (belki de) rakip olacağı Aziz Yıldırım’a karşı öyle bir nezaket gösterdi ki. F.Bahçe başkanlık koltuğunu öylesine yüceltti ki... Çok alışkın olduğumuz bir tarz değildi. Başkan olur mu? Bilmiyorum, kongre karar verecek. Ama Koç tüm ezberlerimizi çok olumlu anlamda bozacak. Bu belli. Bir başka nokta ise 1907 gecesinin mükemmelliğiydi. “Organizasyon böyle yapılır” dedirtti, 1907.

5- ZAMAN MAKİNESİ OLSAYDI

Keşke bir zaman makinesi olsa. Eminim Mahmut Uslu, o makineyi kullanır ve geçmişe giderek o an o cümleleri konuşmamış olmayı tercih ederdi. Caner Erkin de Fikret Orman da bu sözleri hiç hak etmedi.

6- MEĞER BİR B PLANI VARMIŞ

Geçen hafta “Tudor’un bir B planı yok” demiştim. Yanılmışım. B planı varmış. Hem de Türkiye’de hiçbir hocanın kolay kolay cesaret edemediği bir plan. Bir hocanın oyuna müdahalesi denildiğinde hep Ali’nin çıkıp yerine Veli’nin alınmasına alıştık. Ama Tudor ezberimizi bozdu. Takımınn oyun yapısını, planını, oyuncularını ve saha içini dağılımını değiştirdi. Dahası, sonuç da aldı. Tebrikler.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Aytemiz Alanyaspor’un deplasmanda 3-0 geriden gelip Trabzonspor’u 4-3 yenmesi.

Haftanın takımı: Alanyaspor

Haftanın futbolcusu: Vagner Love

Haftanın teknik direktörü: Igor Tudor

Haftanın hakemi: Fırat Aydınus