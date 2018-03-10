Beşiktaş derbiyi bekliyor... 'Haftaya lideriz'
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş ligin fotoğrafını çekti. Deneyimli çalıştırıcı “F.Bahçe, G.Saray’ı yener. Biz de o hafta Başakşehir’i yenersek zirveyi alırız” görüşünde.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek hafta liderliği alacaklarına inanıyor. Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinden Fenerbahçe'nin galip çıkacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Başakşehir'i Fatih Terim Stadı'nda yenmeleri durumunda koltuğun kendilerine geçeceğine inanıyor.
Bugün oynanacak G.Birliği maçını almaktan başka şansları olmadığını kaydeden Güneş'in, Başakşehir maçına dinç çıkabilmek için Bayern maçında da rotasyon yapması bekleniyor.
Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirip, ciddi olmaları yönünde uyardı. (Fotomaç)
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