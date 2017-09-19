Beşiktaş derbisi öncesi Skrtel'ın son durumu

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık uygulamaları üzerinde duran oyuncuların, ikinci bölümde sahada çalıştığı bildirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcuların dar alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi.
Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü, Robin van Persie'nin ise tedavisine devam edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.