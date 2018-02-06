Beşiktaş derbide Galatasaray ağırlayacak
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 18. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.
BJK Akatlar Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, geride kalan 17 haftada 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Puan cetvelinin 7. basamağındaki sarı-kırmızılıların ise 9 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Burhan Felek'te oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
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