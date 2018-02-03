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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi
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Basketbol
03.02.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17.hafta derbisinde Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Başkan seçildikten sonra ilk kez bir derbi maçı takip eden Mustafa Cengiz, Beşiktaş yenilgisiyle ilk derbisini kaybetmiş oldu.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ogün Cılız xx, Musa Kazım Çetin xx
Galatasaray: Davis xx 4, Meltem x, Eda x, İrem Naz xx 2, Işıl Alben xxx 11, Petronyte xxx 19, Quigley xxx 22, Gizem xx 2, Merve xx, Tuğba xx 5, Kobryn xxx 15, İnci x
Beşiktaş: Mosby xxx 17, Zellous xx 9, Burcu x, Esra xxx 9, Nur x, Kübra xx 12, Radosavljevic xxx 15, Meltem x, Wheeler xxx 17, Gonca x, Buse x, Sevgi xx 2

1. periyot: 17-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 38-44 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 58-57 (Galatasaray lehine)

Beşiktaş derbide G.Sarayı devirdi

Karşılaşmanın ilk yarısı 38-44 Beşiktaş üstünlüğünde sona erdi.

Maçtaki heyecan ikinci yarıda da devam etti. 35.dakika 69-66 Galatasaray üstünlüğünde geçilirken, bitime 01:24 dakika kala skor 78-78’de eşitlendi. Son 18 saniyeye de 80-80 eşitlikle girildi. Beşiktaş’tan Wheeler’ın şutu bitime 5 saniye kala isabetsiz oldu ancak ribaunt mücadelesinde Işıl Alben, Beşiktaş’tan Peravanovic’e faul yaptı ve tecrübeli oyuncu faul çizgisine gitti. Çizgiden 1/2 ile dönen Beşiktaş’lı oyuncu, kalan sürede Galatasaray’dan Tuğba Taşçı’nın son saniye basketi süre dolduktan sonra gelince takımının galibiyet sayısına imza atmış oldu, 80-81.

Bu skorla Galatasaray 9.kez kaybetti, Beşiktaş galibiyet sayısını 10'a yükseltti.

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