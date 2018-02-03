Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17.hafta derbisinde Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Başkan seçildikten sonra ilk kez bir derbi maçı takip eden Mustafa Cengiz, Beşiktaş yenilgisiyle ilk derbisini kaybetmiş oldu.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ogün Cılız xx, Musa Kazım Çetin xx
Galatasaray: Davis xx 4, Meltem x, Eda x, İrem Naz xx 2, Işıl Alben xxx 11, Petronyte xxx 19, Quigley xxx 22, Gizem xx 2, Merve xx, Tuğba xx 5, Kobryn xxx 15, İnci x
Beşiktaş: Mosby xxx 17, Zellous xx 9, Burcu x, Esra xxx 9, Nur x, Kübra xx 12, Radosavljevic xxx 15, Meltem x, Wheeler xxx 17, Gonca x, Buse x, Sevgi xx 2
1. periyot: 17-24 (Beşiktaş lehine)
Devre: 38-44 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 58-57 (Galatasaray lehine)
Karşılaşmanın ilk yarısı 38-44 Beşiktaş üstünlüğünde sona erdi.
Maçtaki heyecan ikinci yarıda da devam etti. 35.dakika 69-66 Galatasaray üstünlüğünde geçilirken, bitime 01:24 dakika kala skor 78-78’de eşitlendi. Son 18 saniyeye de 80-80 eşitlikle girildi. Beşiktaş’tan Wheeler’ın şutu bitime 5 saniye kala isabetsiz oldu ancak ribaunt mücadelesinde Işıl Alben, Beşiktaş’tan Peravanovic’e faul yaptı ve tecrübeli oyuncu faul çizgisine gitti. Çizgiden 1/2 ile dönen Beşiktaş’lı oyuncu, kalan sürede Galatasaray’dan Tuğba Taşçı’nın son saniye basketi süre dolduktan sonra gelince takımının galibiyet sayısına imza atmış oldu, 80-81.
Bu skorla Galatasaray 9.kez kaybetti, Beşiktaş galibiyet sayısını 10'a yükseltti.
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