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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
02.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

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Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalya'da da 3 puan peşinde! iddaa'da öne çıkan...

Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor, evinde Beşiktaş’ı ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız... Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

Hafta içinde, Türkiye Kupası’nda 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor, birçok as oyuncusunu dinlendirdiği maçta turu kalecisi Boffin’in penaltılardaki kurtarışlarıyla geçebildi.

Süper Lig’de ise son dönemde istedikleri sonuçları alamıyorlar. Gençlerbirliği karşısında alınan 6 gollü yenilginin ardından Sivasspor deplasmanından da puan çıkartamadılar. Hakan Özmert cezalı.

Galatasaray’ı konuk ettiği derbide Umut Nayir’in golüyle 3 puanı alan Beşiktaş, sezon başından beri karşılaştıkları istenmeyen futbol ve sonuçlar sonrasında, taraftarlarına önemli bir galibiyet elde etti.

Avrupa Ligi’nde şansını epey zora atan Kara Kartalların lige ve kupaya daha fazla enerji sarf edeceği aşikar.

Bir süredir sakat olan Burak Yılmaz iyileşti ve maç kadrosunda yer aldı. Cezalı olan Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan Douglas ve N’Dkoudou ise İstanbul’da kaldılar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasında geçen sezon oynanan 2 maçta toplam 13 gol atıldı.

- Beşiktaş bu sezon ligdeki 4 deplasman maçında da öne geçemedi.

- Antalyaspor’un ligdeki son 7 maçının 6’sı 2.5 ÜST bitti.

Beşiktaş, derbi zaferi sonrası Antalyada da 3 puan peşinde iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %61’den fazlası siyah-beyazlıların 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci oyun ise KG VAR & 2.5 ÜST... Üyelerin yaklaşık %18’i mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor. 

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ İSE...

Galatasaray derbisinde iyi futbolunu galibiyetle taçlandıran Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Kritik galibiyetle tekrar zirve yarışına tutundular. 

Ljajic, Diaby ve Lens’li kadrosuyla Beşiktaş’ın zor da olsa Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyorum. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Beşiktaş'ta derbi zaferini getiren golü atan Umut Nayir'i dinleyelim...

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