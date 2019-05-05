Beşiktaş derbi için yola çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak, Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak, Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.
Bu akşam oynanacak derbide deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 17.00'de tesislerden ayrıldı. Kafileyi uğurlamaya çok sayıda taraftar gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculara sevgi gösterileri yapıldı. Meşaleler yakıp, tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının derbiden galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle