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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
20.10.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş deplasmanda mağlup

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Beşiktaş deplasmanda mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı 74-66 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye’yi 7Days EuroCup’ta da temsil eden Türk Telekom, evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı ağırladı.

İlk periyota iyi başlayan Türk Telekom, ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı 38-35 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Türk Telekom, 56-44 ’lik skorla önde kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 74-66 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom’da, Vladimir Stimac 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Sylven Landesberg da 21 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar , Kerem Baki , Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Sylven Landesberg 21, Polat Kaya , Can Akın , Yunus Sonsırma 8, Ender Arslan 7, Kaya Peker 2, Serhat Çetin , Metin Türen 2, Nusret Yıldırım 2, Kenny Gabriel 9, Terrance Campbell 4, Vladimir Stimac 19

Başantrenör: Burak Gören

Beşiktaş Sompo Japan: Phil Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 7, Ömer Utku Al 1, Samet Geyik 5, Joe Aleander 15, Robin Benzing 7, Burak Yıldızlı , Kyle Gibson 6, Can Maim Mutaf , Kenan Sipahi 9, Ivan Buva 8

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. periyot: 20-16 (Türk Telekom lehine)

Devre: 38-35 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 56-44 (Türk Telekom lehine)

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