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Beşiktaş deplasmanda kaybetti

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Polonya'nın Stelmet takımına 99-96 yenildi.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Stelmet takımına 99-96 yenildi.

Zielona Gora kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 22-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreyi de 49-44 üstün geçti.

Üçüncü periyodu 70-69'luk skorla önde geçen Stelmet, karşılaşmayı 99-96 kazandı.

Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakibine ilk kez yenildi.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

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