Beşiktaş deplasmanda Adana ASKİ'yi devirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana ASKİ'yi 79-72 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Kemal Digilli, Hikmet Fen
Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe 10, Gamze Takmaz 5, Marina Bas 17, Williams 15, Snow 22, Ceyda Sinan, Melike Bakırcıoğlu 2, Nazlı Bircan Gökdemir, Nacickaite 1
Beşiktaş: Mosby 14, Burcu Çiğil 3, Kübra İmren Siyahdemir 10, Radosavljevic 9, Wheeler 18, Zellous 19, Gonca Karataş, Sevgi Uzun 6
1. Periyot: 22-16
Devre: 36-44
3. Periyot: 56-64
Beş faulle çıkan: 39.51 Gamze Takmaz (Adana ASKİ)
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