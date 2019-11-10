Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Beşiktaş Denizlispor maçı ile çıkış yapmak isteyen Siyah Beyazlı ekip, 3 puan için sahada olacak. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Denizlispor'un tüm kozlarını oynayacağı Beşiktaş maçı, çekişmeli dakikalara sahne olacak. Peki, Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Denizlispor maçı, Süper Lig'de sıralamanın belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olacak. Ligin 10 haftasında toplam 15 puan toplayan Beşiktaş, 11. Haftada Denizlispor karşısından 3 puanla ayrılmak için sahada olacak. Peki, Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Denizlispor'u ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşmada Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yardımcılıkları üstlenecek.
Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada Galatasaray'a 1-0, Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u yenerek galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak
SAKAT: Dorukhan, Douglas
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet Akyüz
SAKAT: Estupinan
EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.
Öte yandan, evindeki son 33 lig maçında da rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, bu bakımdan tarihinin en uzun serisine imza attı. Beşiktaş, en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.
CANER ERKİN OYNAYABİLECEK
Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, pazar akşamı oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.
Bu sezon ligde 4 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı.
ABDULLAH AVCI'NIN DURUMU
Hastalığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan maç için Portekiz'e gidemeyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Yukatel Denizlispor mücadelesinde ekibinin başında olup olmayacağı bugün netleşecek.
Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan Avcı için "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulmuştu.
İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, pazar akşamı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Yukatel Denizlispor maçında görev alabilecek.
Bu arada, hafta içindeki Braga maçı için kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de pazar akşamı oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.
RUİZ VE NECİP UYSAL CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, pazar akşamı oynanacak karşılaşmada da kart görürse 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
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