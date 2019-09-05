Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve izinli olan Abdoulay Diaby idmana katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bu arada siyah beyazlı futbolcular salonda yaptıkları antrenman sırasında A Milli Basketbol Takımı'nın Çekya ile yaptığı karşılaşmayı televizyondan heyecanla takip etti.
Beşiktaş kulübü takımdan ayrılan futbolculara bu video ile teşekkür etti...
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