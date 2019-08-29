Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezonda bir mağlubiyet bir beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçta, siyah beyazlı kulüp 3 puan alması halinde, ligde yeni puan durumunu belirleyecek. Öte yandan sol diz iç yan bağında (MCL) birinci derece zorlanma meydana gelen Caner Erkin'in ise antrenmana katılmadığı öğrenildi. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Abdullah Avcı yönetimindeki siyah beyazlı kulüp, bu hafta VodafonePark'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Seyirci karşısında oynayacağı maçta Beşiktaş, rakibine karşı büyük mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 2-7 mağlup etmişti. Maça kısa süre kala taraftarların takip edeceği mücadelenin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler.
BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
CANER'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da takip ettiği belirtildi.
Sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ın salonda çalıştığı, sol diz iç yan bağında (MCL) birinci derece zorlanma meydana gelen Caner Erkin'in ise antrenmana katılmadığı aktarıldı.
Caner'in durumunun 30 Ağustos Cuma günü netlik kazanacak.
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