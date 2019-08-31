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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.08.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig mücadelesi Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya gelecek. Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin, bu maçta forma giyemeyecek. 

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yaparken, Murat Erdoğan dördüncü hakem olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak. 

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

37. randevu

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 23’ünü Beşiktaş, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 35 gol attı. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2’lik skorlarla kazandı.

Çaykur Rizespor 14 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Süper Lig’de 14 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da 1-0’lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10’unu yitirdi, 4’ünde berabere kaldı.

İstanbul’daki maçlar

İki takım arasında İstanbul’da yapılan maçlarda da Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da yapılan 18 lig maçının 12’sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş’ın İstanbul’da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul’daki son 9 lig maçından 4’ü berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Beşiktaş’a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize’de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001’de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş’ın lig tarihinde, 5-0’lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

 

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